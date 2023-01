Luiz Fernando Guimarães critica postura radicalista de Cássia Kis: “Não sei se está louca”

Ator condena posicionamento político da colega de TV após elogiá-la em sua autobiografia

Entrevistado no ‘Roda Viva’, da TV Cultura, o ator e humorista Luiz Fernando Guimarães deu a entender ter votado em Lula para presidente e ressaltou a admiração pelo irmão mais velho, Luiz Carlos, já falecido, que participou da luta armada contra a ditadura militar.

O posicionamento pró-democracia gerou um questionamento no programa a respeito de citação a Cássia Kis feita no livro lançado pelo artista no fim de 2022, ‘Eu Sou uma Série de 11 Capítulos’. “Para mim, ela é um ser de outro planeta, a ser descoberto ainda”, diz em tom elogioso na autobiografia.

“Eu conheci a Cássia Kis em um momento único, na chamada de fim de ano (da Globo), eu fiquei apaixonado por ela”, contou.

“Agora, eu não a reconheço, sinceramente… Eu não sei se a pessoa está louca, não sei o que passou pela cabeça dessa pessoa… Não tem nenhum amigo íntimo que diga: ‘gente, ela não tá bem’. A imprensa dá um foco para ela que enfatiza esse lado.”

No ar como Cidália na novela ‘Travessia’, a ex-petista Cássia Kis suscitou manchetes e protestos ao participar de atos de rua onde pessoas exibiam faixas pedindo intervenção militar, o que é proibido pela Constituição, para impedir a posse de Lula.

Em uma entrevista ao canal da jornalista bolsonarista Leda Nagle no YouTube, a atriz surpreendeu ao manifestar reprovação às relações “homem com homem, mulher com mulher” por não representar a família tradicional nem gerar filhos biológicos.

Luiz Fernando Guimarães é mais um colega de televisão a reprovar publicamente declarações e atitudes de Cássia Kis, idolatrada por conservadores radicais.

Miguel Falabella, Cláudia Alencar, José de Abreu, Lúcia Veríssimo e Xuxa estão entre os famosos que rejeitaram a atriz na imprensa ou nas redes sociais. “Um horror. Tudo ali é um horror”, opinou Renata Sorrah, a Wilma da novela ‘Vai na Fé’, a respeito de Kis na ‘Folha de S. Paulo’.

Com informações do Blog Sala de TV