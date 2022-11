Luís Ernesto Lacombe é demitido da RedeTV!

Mais um bolsonarista perdeu emprego na TV após a vitória de Lula nas eleições presidenciais. Luís Ernesto Lacombe foi demitido da RedeTV! na sexta-feira, 11.

O jornalista ainda comandará o “Agora é com Lacombe” e o jornal principal da emissora desta semana, mas, a partir dos próximos dias, não fará mais parte da programação da emissora.

Um dos principais negacionistas da TV brasileira, Lacombe também era conhecido por comandar programas sem audiência. Tanto o “Agora é com Lacombe” quanto a atração que ele apresentava antes, “Opinião no Ar”, davam traço de audiência.

Lacombe estreou na RedeTV! em 2020, justamente para comandar o “Opinião No Ar”, que saiu do ar por não ter público. Em seguida, ele estreou o “Agora com Lacombe”, que seguiu o mesmo rumo. Neste ano, ainda assumiu o comando do “RedeTV! News”, principal jornal da RedeTV!. Mas, também neste caso, o ibope quase sempre ficou abaixo de 1 ponto.

Ele também é colunista do jornal de extrema direita Gazeta do Povo e possuiu um canal no YouTube, que durante um período foi retirado do ar por divulgação de notícias inverídicas.

