Luciano Huck adere a manifesto pela democracia; ideia é chegar a 1 milhão de assinaturas

O apresentador Luciano Huck assinou o manifesto “Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado democrático de Direito” e diz que está “disposto a incentivar” para que mais pessoas apoiem o movimento.

“A ideia é atingir 1 milhão de assinaturas o quanto antes. Todos em defesa da democracia”, afirma à coluna de Mônica Bérgamo. Até a noite de ontem (1°), o documento tinha 649 mil apoiadores.

O ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) também assinou a carta, que reúne empresários, banqueiros, artistas e ex-ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

Organizado por ex-alunos do curso de direito da USP, o manifesto é uma iniciativa suprapartidária que não menciona o nome de Jair Bolsonaro (PL) —embora seja considerado uma resposta às ameaças golpistas do presidente. A carta será lida em evento na Faculdade de Direito da USP, em São Paulo, no dia 11 de agosto.

O texto foi concebido com expressões moderadas para atrair o maior número possível de signatários, evitando termos que soassem radicais, divisivos, pró-PT, anti-Bolsonaro ou de qualquer forma partidário.

Entre os signatários estão o economista e ex-presidente do Banco Central Arminio Fraga, o ex-presidente do Itaú Candido Botelho Bracher, o ex-presidente do Conselho de Administração do BB José Guimarães Monforte e o ex-presidente do Credit Suisse no Brasil José Olympio Pereira.

Também assinam o documento os ex-ministros do STF Joaquim Barbosa e Nelson Jobim, além de banqueiros como Roberto Setubal e Pedro Moreira Salles.

