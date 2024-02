Após quatro anos do término, Luan Santana reatou o namoro com Jade Magalhães. Segundo o Portal Leo Dias, o artista está em uma espécie de lua de mel com a influenciadora, no México. As especulações de que os dois haviam voltado começaram no último final de semana, quando fãs notaram, por sinais nas redes sociais, que eles estavam hospedados no mesmo hotel.

“Eles voltaram, sim. E, pelo jeito que as coisas vão, teremos a oficialização em breve. Ela sempre foi o porto seguro dele, que voltou a falar de se casar” contou uma fonte próxima ao casal a Hugo Gloss.

Além de chances de casamento, fontes próximas ao casal disseram que a iniciativa de “bandeira branca” foi de Luan, em dezembro do ano passado. No final de janeiro, o cantor ainda levou a ex-noiva para jantar em um de seus restaurantes preferidos, em São Paulo.

“Foi trabalhoso, mas eles têm muita história. Luan amoleceu o coração da Jade. Ela desbloqueou as redes sociais e voltaram a conversar”, contou outra pessoa, conhecida da influenciadora.

O casal é padrinho da pequena Sophie Domingos, 5 anos. Apesar de não terem voltado a se seguir, Jade, inclusive, comentou em uma publicação em que o artista parabenizou a afilhada, provando que se desbloquearam e estão próximos.

Luan e Jade anunciaram o término em 2020, após 12 anos de relacionamento. Em 2021, o famoso começou a namorar a modelo Izabela Cunha, da qual também ficou noivo, mas se separaram após dois anos, em maio do ano passado. Desde a separação, Jade não foi vista com nenhum outro homem publicamente.

