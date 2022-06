Livro revela características e importância das Unidades de Conservação do Amazonas

A obra está disponível para download gratuito e é resultado de parceria entre instituições

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS), em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema/AM) e apoio do Fundo Andes Amazon (AAF) lançou o livro “Unidades de Conservação (UCs) do Amazonas: histórico, presente e futuro”, com o objetivo de contribuir para a compreensão da importância de áreas protegidas em prol da conservação socioambiental. Atualmente, as UCs beneficiam mais de 63 mil pessoas do estado do Amazonas.

O lançamento da publicação integrou a programação da Semana do Meio Ambiente promovida pela FAS com o tema “Uma Só Amazônia”, e o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do bioma para mitigação dos efeitos da crise climática em todo o mundo.

A obra traz um histórico e uma análise sobre as UCs no Amazonas e apresenta ao leitor o contexto onde estão inseridas essas áreas de proteção ambiental, em seus diversos níveis de gestão. O livro está disponível para download gratuito por meio do link https://fas-amazonia.org/publicacao/livro-unidades-de-conservacao-do-amazonas/

O conteúdo resume fatos e elementos importantes para a valorização desses territórios, que possuem importância estratégica para o desenvolvimento sustentável e o futuro da Amazônia. O livro aborda ainda características, benefícios, perfil socioeconômico, além das oportunidades futuras para a gestão de áreas protegidas não apenas no Amazonas, mas como exemplo para outras regiões do país.

A superintendente de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades da FAS, Valcleia Solidade, considera uma satisfação lançar um livro que fala do passado, do presente e, principalmente do futuro, em tempos desafiadores para política ambiental no Brasil.

“A gente sabe dos desafios que temos dentro das Unidades de Conservação, principalmente em relação à questão da exploração madeireira, invasões dos territórios e a questão das drogas. Precisamos unir forças para mudar esse roteiro. Para a gente escrever uma história melhor daqui para frente, é preciso o comprometimento de todos”, destacou Valcicleia.

As unidades de conservação são uma categoria de áreas protegidas, consideradas instrumentos que viabilizam o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado ou um bem de uso comum do povo, ou até mesmo um bem essencial à sadia qualidade de vida, visualizado como inerente à sociedade.

No Amazonas, a Sema faz atualmente a gestão de 42 UCs estaduais. A FAS apoia, diretamente, 16 delas. Juntas, essas 16 UCs protegem 11 milhões de hectares da floresta amazônica. Nelas, vivem 41.808 pessoas e, ao todo, 32 municípios amazonenses são beneficiados.

Para o titular da Sema, Eduardo Taveira, o lançamento do livro é importante principalmente pelo desconhecimento das pessoas sobre o papel das unidades de conservação.

“Não são poucas as vezes que precisamos defender as UCs, porque muitas pessoas acham que quando você cria uma UC, você está criando uma área que ninguém pode mexer. Mas esquecemos que temos vários modelos disponíveis para fazer a gestão territorial de uma região e de proteger essa área”, disse o secretário, ao destacar que o Amazonas é pioneiro no modelo das Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDSs).

“Não tem como falar da história das UCs do Amazonas sem falar do sucesso das reservas de desenvolvimento sustentável. Quando eu falo de sucesso, não quer dizer que não temos desafios e, parte deles, tem a ver com o fato de estarmos falando de Amazonas, um território com 1,5 milhão de quilômetros quadrados. As UCs estaduais representam 12% desse território, ou seja, uma área muito grande”, completou o secretário.

