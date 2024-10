“Amazônia” é a terceira obra do escritor brasileiro Márcio Souza, traduzido e publicado na França pela editora Métalié, depois de “Mad Maria” e “Galvez, imperador do Acre”. O livro é uma síntese do processo histórico da Amazônia do período pré-colombiano aos desafios do século 21. Ele foi publicado inicialmente em português em 2019 e chegou às livrarias francesas em 4 de outubro, menos de dois meses após a morte de Márcio de Souza.