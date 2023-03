Live debate hoje agenda ESG em ‘Encontro sobre economia verde – lucro e consciência’

Debater o potencial de mercado, tendências e o universo executivo do sistema ESG como via de rentabilidade consciente é o objetivo do “Female Led ESG: 1º encontro sobre Economia Verde – Lucro e consciência: Não é utopia, é ESG”, que será uma live especial hoje, dia 8 de março, às 17h30, com transmissão pelo Instagram @nicolle.loureiro. O ESG refere-se às práticas das empresas e entidades voltadas à proteção do meio ambiente.

A ação também ocorrerá para celebrar o Dia Internacional da Mulher e terá a participação da Community Manager e Relações Públicas, Nicolle Loureiro Amorim, da Ceo da Beta Teste Venture Builder, Caroline Levy, da Business Development FTF Tech, Elaine Garcia, e do Founder da Manaus Amazônia Galeria de Arte, Carlysson Sena.

Os temas que serão abordados na live são “Liderança pela ótica ESG – Uma nova forma de pensar sobre as organizações e liderança por meio de conceitos ESG”; “Potencial de mercado, tendências e o universo executivo – Esg como via de rentabilidade consciente”; e “A inovação quem vem da diversidade e da inclusão”.

“O Dia Internacional da Mulher sempre foi uma data de reflexão e busca por mudanças, por isso escolhemos falar sobre os impactos do ESG, um poderoso indicador de metas e desenvolvimento, dando um passo no compromisso de impulsionar novas lideranças femininas nas corporações”, comenta Nicolle Loureiro.

Os convidados da live vão compartilhar conhecimentos profundos e as melhores práticas de mercado, além de abordar a liderança feminina na agenda ESG.

“Vamos celebrar este dia com um encontro executivo de negócios, com profissionais que já saíram do discurso para a prática e se tornaram referências por alinhar estratégias de práticas sociais, ambientais e de governança”, declara Carol Levy.

