Literatus arrecada até hoje roupas e brinquedos para entrega ao Abrigo O Coração do Pai

O Centro de Ensino Literatus realiza até hoje (13), uma campanha de arrecadação de roupas e brinquedos para crianças em vulnerabilidade social. Os interessados em contribuir com a iniciativa podem levar os itens até uma das duas unidades da instituição: rua Pará, n° 165, no Vieiralves, ou na avenida Umberto Calderaro, n° 965, no Adrianópolis.

“A atividade é uma oportunidade para envolvermos toda a população e, principalmente, os nossos alunos. A ideia é sensibilizá-los quanto à existência de outras realidades e que é possível proporcionar alegria por meio de pequenos gestos”, destacou a diretora de Ensino e Gestão do Literatus, Sarah Lima.

A ação tem como objetivo beneficiar as crianças acolhidas pelo Abrigo O Coração do Pai, localizado no bairro Japiim II. A partir desta 14h, do dia 13, o Literatus realiza a entrega das doações na entidade.

Atualmente, O Coração do Pai atende a cerca de 40 crianças e adolescentes, com idade de 3 meses a 15 anos. No abrigo, elas recebem amor, atenção e uma chance de serem crianças novamente. Além de frequentarem a escola e a igreja, brincadeiras e atividades recreativas também fazem parte da rotina dos pequenos.

