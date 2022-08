Literatus abriu hoje inscrições a cursos on-line de Marketing Digital e Farmacologia Clínica

O Literatus Digital, plataforma de capacitação on-line do Centro de Ensino Literatus, passa a oferecer a partir de hoje (9), os cursos de Marketing Digital e Farmacologia Clínica. E, para ajudar estudantes e profissionais que desejam melhorar o currículo, a instituição prorrogou a campanha Qualifica +, que oferece descontos de até 50% em cursos livres.

As vantagens promocionais do Qualifica + seguem até o fim do mês de agosto, com descontos em 1300 vagas nos cursos on-line do Literatus Digital.

A coordenadora do Literatus Digital, Aline Miranda, destaca que com o mercado de trabalho cada vez mais exigente e concorrido, apostar em cursos para aprender novas habilidades e competências é uma excelente maneira de manter o currículo atualizado e atrativo.

“A plataforma foi criada com o objetivo de incentivar que os profissionais busquem capacitação contínua para atender às novas demandas e formas de trabalhar e lidar com o público”, afirma Aline.

A plataforma Literatus Digital conta com mais de 60 cursos próprios nas áreas de saúde, informática, indústria, gestão e negócios, além de outros 128 no campo da tecnologia, estes oferecidos em parceria com a Impacta, considerado o maior centro de treinamento e certificação da América Latina.

Os cursos do Literatus Digital possuem o diferencial de serem de curto prazo, baixo custo, material didático próprio e instrutores que são referência na área de atuação. Para mais informações: https://www.literatusdigital.com.br/

Com informações da assessoria