Lissandro Breval defende fomento e políticas públicas para resolver questão do lixo urbano

Vereador usou a Tribuna da CMM para apontar o lixo como oportunidade de negócio para a capital amazonense

O vereador Lissandro Breval (Avante) apontou, na manhã de ontem (23), o fomento de cooperativas e associações e a construção de políticas públicas como efetivos instrumentos para a transformação do lixo em negócios pela capital amazonense. Com a imagem do igarapé no Gilberto Mestrinho tomado por lixo após o último episódio de chuva em Manaus, Breval reforçou a urgência de trabalho direcionado para minimizar não só os impactos sobre famílias de áreas de risco, mas assegurar renda com a transformação do lixo em dinheiro.

“Enquanto o lixo não for tratado como oportunidade de negócio, continuaremos vivendo episódios como o que vemos rotineiramente na nossa cidade. O lixo tem de ser visto como oportunidade de negócio. Tivemos na última semana visitando áreas de risco que alagaram, deixando a população em situação de vulnerabilidade e grande prejuízo. Ao ver a situação do igarapé, todos nós entendemos a complexidade da problemática do lixo. Precisamos fomentar, criar políticas públicas com cooperativas, associações. Chega de gastar milhões e milhões para retirar quilos de lixo diariamente jogados em igarapés”, afirmou Breval.

Breval disse, ainda, compreender que o tema vai além da coleta seletiva. Segundo ele, envolve um trabalho de conscientização ambiental junto às comunidades e política habitacional para que o trabalho efetivo possa ser feito. “Visitei áreas como o Gilberto Mestrinho e todas foram atingidas de forma dramática. A Prefeitura esteve lá, desassoreando, mas tem lugar que a máquina não entra. Estou fazendo uma indicação para que as áreas já monitoradas recebam intervenção no verão, mas eu repito: precisamos resolver o problema do lixo”, concluiu.

Com informações da assessoria