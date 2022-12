Lira condena violência em Brasília e pede reforço na segurança

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), utilizou as redes sociais na terça-feira (13) para repudiar os protestos violentos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que espalharam destruição na capital federal. O parlamentar pediu reforço na segurança em Brasília, que viveu ontem uma tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, no centro de poder da nação.

“As manifestações fazem parte da democracia. A capital federal recebeu cidadãos de todo o Brasil que, há mais de um mês, vem se expressando de maneira ordeira. Repudio veementemente a desordem, a violência e o risco à integridade física ou de patrimônio público e privado. Deixo meu apelo para o Governo do Distrito Federal redobrar os cuidados com a segurança. Nossa tradição democrática passa pela ordem e pela paz”, disse Lira, por meio de suas redes sociais.

A fala é uma reação ao vandalismo que incendiou ônibus e carros, após um pequeno grupo de vândalos tentar invadir a sede da Polícia Federal, em Brasília, para resgatar o cacique indígena José Acácio Serere Xavante, preso diante do Palácio da Alvorada, a pedido da Procuradoria Geral da República (PGR), por determinação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes.

O cacique bolsonarista é acusado de condutas ilícitas em atos antidemocráticos. Ele tem participado de protestos na capital federal, contra o resultado das eleições presidenciais. E manifestantes chegaram a protestar em frente ao hotel onde está hospedado o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

*Com Diário do Poder