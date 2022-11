Lideranças indígenas debatem sobre o futuro da Amazônia, em evento no Bosque da Ciência

Quarta edição do Proteja Talks é promovida pelo Portal Proteja, uma aliança entre instituições que atuam para a defesa, conservação e desenvolvimento sustentável das áreas protegidas do Brasil

Manaus receberá, na terça-feira (29), a 4ª edição do Proteja Talks, evento que destaca dez histórias de povos indígenas e comunidades tradicionais da Amazônia e de seus esforços para monitoramento territorial, social e econômico. O evento, que será realizado no Auditório do Bosque da Ciência, é gratuito e está com inscrições abertas. As vagas são limitadas.

Com o tema “Território e Resistência”, o encontro busca ampliar o alcance das vozes indígenas, quilombolas, de comunidades tradicionais e ativistas que atuam no combate à crise climática, diretamente do chão da maior floresta tropical do mundo. Em destaque, lideranças de diferentes estados da Amazônia.

Entre os palestrantes estão Toya Manchineri, coordenador geral da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB); Daiana Figueiredo, quilombola presidente da Cooperativa Mista dos Povos e Comunidades Tradicionais da Calha Norte (Coopaflora); Nirda Oliveira, quilombola da comunidade do Chumbo, na Amazônia matogrossense; Viceli Costa, presidente da Associação de Comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro; e Roselma Corrêa, da Comunidade de Pedrinhas, no Maranhão, presidente da Associação Clube de Mães Trabalhadoras Rurais Quilombolas Lar de Maria.

Também vão falar Beka Munduruku, jovem do povo Munduruku, do Pará; Odila Godinho, presidente fundadora da Turiarte Amazônia (PA), cooperativa de turismo e artesanato da floresta; Sediel Ambrósio, do povo Baré, coordenador do Projeto Saúde na escola Pública de Saúde em Manaus; Jackiel Cássio, da Comunidade Serra do Navio, no Amapá, e guarda florestal do Bio Parque da Amazônia; e Luan Suruí, da aldeia Lapetanha, membro da Cooperativa de Produção e Extrativismo Sustentável Garah-Itxa.

O evento será apresentado pelos influenciadores digitais e ativistas indígenas Samela Sateré-Mawé, do Amazonas, e Kauri Waiãpi, do Amapá.

As inscrições são feitas pelo site Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/proteja-talks-territorio-e-resistencia-4-edicao/1795660). Os participantes receberão certificado de participação.

*Sobre o Proteja Talks -* O Proteja Talks é um dos produtos do Portal Proteja (https://proteja.org/), que é, além de uma biblioteca digital sobre áreas protegidas do Brasil, uma iniciativa que conta com 16 instituições parceiras. O Proteja Talks é um evento inspirado no modelo TED Talks, que contempla conteúdo sobre áreas protegidas no Brasil e que acontece todo ano desde 2019.

A quarta edição será realizada presencialmente em Manaus (AM), no dia 29 de novembro de 2022, com o foco na região amazônica e trazendo histórias de indígenas e comunitários tradicionais sobre suas práticas de monitoramento de seus territórios. As palestras também serão transmitidas virtualmente ao público em geral, por meio do YouTube do Portal Proteja, e posteriormente serão editadas e postadas no portal como parte da série Proteja Talks.

O evento é financiado pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (Norad) e pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). Participam da organização a COIAB, Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), Imazon, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ), Associação Kanindé, The Nature Conservation (TNC Brasil), Wildlife Conservation Society (WCS Brasil) e WWF Brasil.

Serviço

4ª Edição Proteja Talks

Dia 29 de novembro, das 14h às 18h (horário de Manaus)

Auditório Bosque da Ciência – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)

Av. André Araújo, 2936, Aleixo, Manaus

Com informações da assessoria