Líder do PL lança Michelle Bolsonaro como opção para eleições de 2026

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto , afirmou nesta sexta-feira (27) que se o ex-presidente Jair Bolsonaro não quiser disputar a presidência da República em 2026, o partido irá investir na candidatura da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro .

“Se o Bolsonaro não quiser ser candidato, nós temos também a Michelle. Ela se revelou no lançamento da [campanha de] Bolsonaro [em 2022]. Foi uma surpresa para todos”, disse Costa Neto em entrevista à CNN Brasil.

Segundo o presidente do PL, ainda se Bolsonaro decidir disputar as eleições de 2026 , ele será um “candidato fortíssimo”. No entanto, se não for concorrer ao pleito, ele diz que o ex-mandatário “será mais forte” como cabo eleitoral “porque esse movimento de direita veio para ficar”.

Volta ao Brasil

Michelle Bolsonaro voltou ao Brasil nesta quinta-feira (26). Ela veio de Orlando , nos Estados Unidos, onde estava com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desde o dia 30 de dezembro.

O ex-presidente não estava com ela. Michelle deixou o Aeroporto de Brasília às 19h53 acompanhada pelo segurança.

