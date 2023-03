Lexa freta jato para ‘acolher’ Guimê e discutir futuro do casal, após eliminação no BBB 23

Lexa, 28, fretou um jato de São Paulo para o Rio de Janeiro, na noite de ontem (16), para se encontrar com MC Guimê, 30, após a Globo decidir pela sua eliminação por importunação sexual das participantes Bruna Griphao e Dania Mendez.

A cantora e o funkeiro reataram o casamento em dezembro do ano passado após dois meses separados, mas ainda não estavam morando juntos por estarem se acertando. Mesmo em processo de reconciliação, ela se comprometeu a apoiá-lo no desafio de tentar ganhar visibilidade no reality show global.

A coluna Splash soube que Lexa se sente na obrigação de conversar com MC Guimê independentemente do motivo que tenha causado a sua eliminação do Big Brother Brasil. Assim, ela viajou ao Rio de Janeiro para cumprir com sua palavra com o funkeiro.

A informação foi publicada inicialmente pela jornalista Fábia Oliveira, do Em Off, e confirmada pela Splash.

Lexa, inclusive, publicou vídeo nos stories do Instagram explicando aos fãs que a decisão de viajar é para acolher o marido e saber qual será o futuro de ambos após o episódio.

”Para conversar e decidir o que vai ser da vida, mas principalmente estar do lado em um momento tão difícil. O que vai acontecer é só Deus sabe. São quase dez anos juntos, é muito tempo, mas eu também sou um ser humano e minhas dores são válidas. Vamos conversar e não quero ficar me expondo. Quem sabe um dia eu venho aqui falar para vocês”, ponderou Lexa.

Bastidores da reconciliação

Após MC Guimê importunar sexualmente Bruna Griphao e Dania Mendez em sua festa do Líder no BBB 23, Lexa avisou nas redes sociais que precisa de um tempo, e que está bastante decepcionada com o marido.

A Splash conversou com pessoas próximas a Lexa e Guimê, e descobriu que os dois ainda estavam em um processo de reconciliação quando o cantor entrou no reality show da Globo. Este episódio poderia definir os rumos da relação após dois meses divorciados.

Lexa e Guimê ainda não tinham decidido sequer se voltariam a morar juntos. Ele estava vivendo em um apartamento sozinho, e chegou a falar durante o confinamento que aguardava a resposta da cantora para saber se voltariam a morar juntos. O funkeiro afirmou em uma conversa no reality que tinha esse desejo, mas que dependia dela.

Fora do programa, Lexa e sua família tinham decidido abraçar a torcida de cantor com unhas e dentes mesmo sem os dois estarem com os ponteiros do relógio acertados.

Veio daí a indignação e decepção da cantora com a atitude do marido na última noite. Ela deu uma chance para o casamento e teve uma nova frustração com a relação, desta vez em um episódio público.

Lexa conversou com a mãe após ver as cenas e demonstrou total tristeza com a situação. A cantora sofreu muito no período em que esteve separada e teve o apoio da família.

Antes da Globo decidir eliminar MC Guimê, Lexa contou nas redes sociais que está assustada com o que viu e que “estava no fundo do poço”. A cantora também havia retirado a torcida para o cantor e dito que não assistiria mais o reality.

Com informações do Splash / Uol