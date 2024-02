Ministro determinou a revisão de todos os equipamentos e protocolos de segurança nas cinco penitenciárias federais

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, determinou ontem (14), o afastamento imediato da atual direção da Penitenciária Federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Além disso, o ministro escalou um interventor para comandar a gestão da unidade.

O policial penal federal que assumirá o presídio já está na cidade. Ele embarcou para o local, na tarde desta quarta-feira, com o Secretário Nacional de Políticas Penais, André Garcia.

As mudanças ocorrem após a fuga de dois presos da penitenciária. É a primeira vez que uma fuga do tipo ocorre em uma unidade prisional de segurança máxima no País.

O nome dos fugitivos foi incluído no Sistema de Difusão Laranja da Interpol e no Sistema de Proteção de Fronteiras, para que sejam procurados pela comunidade policial internacional.

Revisão de protocolos

Mais cedo, Lewandowski determinou a revisão de todos os equipamentos e protocolos de segurança nas cinco penitenciárias federais.

Além da unidade potiguar, as demais penitenciárias estão localizadas em Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Porto Velho (RO) e Brasília.

Entre as determinações de Lewandowski também está a mobilização de policiais rodoviários federais para dar suporte à recaptura dos presos por meio da realização de monitoramento nas rodovias.

Com informações da Carta Capital