Lemann, Hang e Joesley Batista no top 10: Forbes divulga lista com bilionários brasileiros

A revista Forbes divulgou na noite de ontem (1) a lista de bilionários brasileiros. O ranking deste ano tem 290 nomes – 26 a menos em relação à última lista – e inclui nomes como do empresário Luciano Hang e de Jorge Paulo Lemann, que é o mais rico da lista.

Para estar entre os 10 mais ricos, é preciso ter acumulado mais que R$ 22 bilhões. Inclusive, fecham a lista os irmãos e empresários Joesley e Wesley Batista, do setor de alimentos, que tem R$ 22,5 bilhões cada um.

1. Jorge Paulo Lemann tem fortuna de R$ 72 bilhões.

O empresário de 82 anos tem como origem do patrimônio o fundo de investimentos 3G Capital, e é acionista controlador da AB Inbev. No Brasil, seu império inclui Lojas Americanas e São Carlos Empreendimentos. Lemann também tem participações em outros negócios internacionais, como Burger King e Tim Hortons.

2. Eduardo Luiz Saverin acumula um patrimônio de R$ 52,8 bilhões.

Aos 40 anos, ele é cofundador do Facebook e mantém a empresa de investimentos focada em startups B Capital.

3. Marcel Herrmann Telles, de 72 anos, acumula R$ 48 bilhões.

Sócio de Lemann na 3G Capital e em outros negócios, Telles também é acionista da Clear Sale, que fez sua estreia na B3 em julho, e detém cerca de 9% da companhia.

4. Carlos Alberto da Veira Sicupira e família: R$ 39,85 bilhões.

O empresário de 72 anos também é um dos sócios da 3G Capital, e participa do conselho de administração das Lojas Americanas.

5. Jacob, Esther, Alberto e David Safra: R$ 38,9 bilhões. Os filhos de Joseph Safra herdaram metade do patrimônio do banqueiro, que faleceu em dezembro de 2020.

6. Vicky Sarfati Safra: R$ 37,5 bilhões.

Nascida na Grécia e naturalizada brasileira, Vicky, de 69 anos, é viúva do banqueiro Joseph Safra e herdou metade da fortuna atribuída ao empresário. Atualmente, ela lidera a Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation, que faz doações e patrocina projetos de saúde, educação e artes.

7. André Santos Esteves: R$ 29,7 bilhões.

Dono do BTG Pactual, que tem participação acionária em diversas empresas brasileiras e também é dono do Banco Pan.

8. O empresário Luciano Hang aparece com fortuna de R$ 24,5 bilhões.

Aos 59 anos, o dono da rede de lojas Havan é o 8º brasileiro mais rico. Recentemente, Hang foi apontado como um dos “prováveis empresários financiadores” de atos antidemocráticos. Em documento que foi tornado público nesta semana, o empresário é citado como elo entre o chamado “gabinete do ódio” e a organização de manifestações bolsonaristas em 7 de setembro do ano passado.

9 – Alexandre Behring da Costa acumula fortuna de R$ 24 bilhões.

Um dos fundadores da 3G Capital, o empresário faz parte dos conselhos de administração das donas das redes Burger King e Tim Hortons.

10 – Joesley Mendonça Batista e Wesley Mendonça Batista têm R$ 22,5 bilhões cada.

Os dois são filhos de José Batista Sobrinho, fundador da JBS, uma das maiores empresas do ramo de processamento de carnes do mundo. Atualmente, os irmãos são os acionistas controladores da companhia por meio da J&F Investimentos.

Com informações do Uol