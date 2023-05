Leituristas com uniforme e crachá da Amazonas Energia facilitam pagamento de contas

A regularização de pendências pode ser feita por meio de maquininhas portáteis que aceitam pagamento no débito, no crédito e também pelo PIX

Trinta leituristas, que colhem mensalmente o consumo da energia elétrica, agora contam com “maquininhas” onde o cliente pode efetuar o pagamento de faturas em aberto sem a necessidade de se deslocar para unidades da Amazonas Energia.

A mudança faz parte de um projeto piloto que disponibilizou 30 equipamentos para Manaus. Na porta de casa, por exemplo, é possível consultar pendências assim como liquidar as dívidas por meio de cartão de crédito, de débito ou PIX. “Isso facilita a regularização. Sem sair de casa e sem burocracia, o cliente pode pagar a fatura e se regularizar imediatamente”, explicou Albhetson Medeiros, diretor adjunto Comercial da Amazonas Energia.

As maquininhas são usadas pelas equipes de corte de energia. O cliente tem a opção de pagar as contas em atraso e evitar a interrupção do fornecimento de energia em virtude de a baixa no sistema de cobrança ser imediata. O cliente recebe o comprovante contendo os dados referentes à operação.

Quem tem dúvidas sobre as cobranças, pode consultar as pendências pelo aplicativo disponibilizado, gratuitamente, pela concessionária, por meio do Serviço de Atendimento ao Cliente (0800 701 3001) ou pelo atendimento nas lojas da concessionária localizadas na capital e no interior do estado. É necessário fornecer o número da unidade consumidora e o número do CPF cadastrado na concessionária.

A Amazonas Energia ressalta que todos os agentes credenciados portam crachá da empresa prestadora de serviço e se identificam no momento da visita. Em caso de dúvida, o cliente pode acionar o call center da empresa.

A execução de serviços pela concessionária depende da regularidade do pagamento das faturas. Tão logo o cliente fique adimplente, é possível solicitar religação, ligação nova, transferência de titularidade, mudança de tipo de ligação, dentre outros serviços.

Com informações da assessoria