Leclerc garante pole para o GP de Cingapura

O piloto Charles Leclerc, da Ferrari, irá largar em primeiro no Grande Prêmio de Cingapura da Fórmula 1. Neste sábado, o monegasco fez o tempo de 1:49.412 e ficou com a pole para a 17ª etapa da temporada, sua nona em 2022.

Em segundo, ficou o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, seguido por Lewis Hamilton, que teve bom desempenho nos treinos e irá iniciar a prova em terceiro.

Quem decepcionou foi Max Verstappen, da Red Bull. Com chances de assegurar o título do torneio, o holandês terminou apenas em oitavo na TL3. Nos últimos minutos da sessão, sua equipe o chamou aos boxes, gerando muita insatisfação por parte do piloto.

Diferentemente do terceiro treino livre, a chuva já havia parado em Marina Bay no início do treino classificatório, mas as pistas seguiam úmidas. Assim, os pilotos foram ao circuito com pneus intermediários.

E foi assim que Verstappen garantiu o primeiro lugar do TL1, com o tempo de 1:53.057 nos últimos segundos da sessão. Ele foi seguido por Lewis Hamilton e Charles Leclerc, em segundo e terceiro, respectivamente. Os eliminados do primeiro teste foram: Bottas, Ricciardo, Ocon, Albon e Latifi.

O TL2 foi liderado por Leclerc, que anotou 1:52.343. O monegasco foi seguido por Hamilton, em segundo, e Verstappen, em terceiro. No final da sessão, chamou atenção a boa volta de Magnussen nos últimos minutos. O piloto da Haas se safou da eliminação e colocou para fora o britânico George Russel, que não pôde brigar pela pole. Stroll, Schumacher, Vettel e Zhou foram os outros eliminados.

No GP de Cingapura, o líder desta edição da F1 com 335 pontos, Max Verstappen, pode garantir o bicampeonato. Para que isso ocorra, o holandês precisa de uma combinação de resultados. Em caso de vitória, o piloto seria campeão se o monegasco Leclerc terminar em nono ou atrás, e se Sainz for o quarto ou pior. Para Russell, só resta a opção de vencer em Cingapura para continuar com chances de título.

Se o holandês da Red Bull vencer e conseguir a volta mais rápida, basta que Leclerc não esteja entre os sete primeiros e que Pérez não suba no pódio. Caso não ganhe a corrida deste fim de semana, Verstappen terá uma segunda chance de ser campeão mundial antecipadamente no GP do Japão, no dia 9 de outubro.

