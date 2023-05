Lana Del Rey aproveita folguinha no Brasil para visitar Manaus e surpreende fãs

Já pode pedir cidadania brasileira? Pois Lana Del Rey está tendo uma experiência completinha no Brasil e até aproveitou sua folga entre os dois fins de semana do MITA Festival para conhecer Manaus, capital do Amazonas.

Nesta última terça-feira (30), Lana foi vista desembarcando em Manaus com um avião particular e logo depois entrando na conveniência de um posto em Cacau Pirera. Segundo um fã, a cantora comprou um cafézinho e foi embora. Dá só uma olhada nas fotos! 👇

E é claro que com essa surpresinha, vários fãs que moram em Manaus saíram em missão de encontrar Lana pela cidade. Assim, uma multidão de fãs se reuniu em frente ao Hotel Juma Opera, possível hotel onde ela está hospedada, e até puxaram um coro de “Video Games” para esperar pela cantora.

Segundo o segurança do hotel, Lana foi conhecer Manacapuru e deve retornar ao hotel em breve (para tomar um cafézinho!). Dá só uma olhada:

E é claaaaro que essa visita rendeu muitos memes. Afinal, o Brasil é mestre quando falamos em memes. O HFTV selecionou os melhores para você rir com a gente! 👇

Lana Del Rey deve partir para São Paulo em breve, onde se apresentará no segundo fim de semana do MITA Festival.

*Com informações de Terra