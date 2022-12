Kartódromo da Vila Olímpica recebe etapas finais do Campeonato Amazonense de Kart

O kartódromo da Vila Olímpica de Manaus recebe neste sábado (10/12), às 14h, a 7ª e 8ª etapas do Campeonato Amazonense de Kart 2022, de definição dos campeões do ano na modalidade. O evento tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), e deve reunir cerca de 30 pilotos em busca das melhores colocações no pódio.

“O kart é uma modalidade em ascensão no estado do Amazonas, o governador Wilson Lima acredita no potencial da modalidade e por isso incentiva campeonatos como o deste sábado. Iniciantes e profissionais terão todo nosso apoio para que conquistem títulos representando Amazonas no âmbito nacional”, destacou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Organizado pelo Kart Clube do Amazonas (KCA), a competição fecha o calendário de 2022 da modalidade no Amazonas. Duas baterias eliminatórias testarão os competidores nos níveis de novatos, graduados e júnior. Responsável pela organização do evento, Fabrício David, explica a importância da competição para os iniciantes e profissionais.

“A competição é aberta aos pilotos de kartismo profissional que estão inscritos no Campeonato Estadual, nestas últimas etapas contaremos, inclusive, com competidores do Estado de Roraima, que virão nos prestigiar no último evento oficial do ano. Será uma grande disputa com foco em preparar os pilotos para os torneios do próximo ano”, disse o representante do KCA, Fabrício David.

Festival de Lutas

A Vila Olímpica de Manaus recebe no sábado (10/12), às 9h, a 3ª Etapa do Festival Manaus de Lutas. Organizado pela Federação de Mixed Martial Arts do Amazonas (Femma), o evento contará com disputas nas modalidades de jiu-jitsu, boxe, karatê, MMA amador/profissional e muaythai. A expectativa é que mais de 200 competidores participem do evento, em pelo menos 150 combates casados, das categorias kids ao master.

Atletismo

No sábado (10/12), às 7h, e domingo (11/12), 16h, na pista de atletismo da Vila Olímpica de Manaus, acontece o 11º Torneio da Amizade, organizado pela Associação Master de Atletismo do Amazonas (AMAM). A competição visa promover saúde, inclusão social e qualidade de vida por meio de atividades esportivas. No sábado, as disputas serão nos naipes masculino e feminino, além de provas específicas para os atletas PCD’s (Pessoas com Deficiência), e no domingo, o evento encerra com a “Corridinha Kids”, para crianças de 2 a 16 anos.

Kickboxing

No domingo (11/12), também na Vila Olímpica de Manaus, a partir das 9h, acontece o 3º Exame de Graduação de Kickboxing, serão mais de 100 atletas em busca dos melhores resultados para a graduação na modalidade. O evento é organizado pelo Centro de Treinamento de Artes Marciais Canela Team para qualificar os atletas das faixas amarela, laranja, branca, verde, azul, marrom e preta 1º grau.

Jiu-jitsu

A Arena Amadeu Teixeira recebe no domingo (11/12), às 9h, a 1ª Copa Majestic BJJ Kids, competição para qualificar atletas de jiu-jitsu das categorias Sub-04 ao Sub-15, como forma de preparação para competições de âmbito nacional. Os três melhores colocados nas disputas dos naipes masculino e feminino, se classificarão para o Majestic BJJ Challenge, que acontece em março de 2023.

Futebol

No Estádio Carlos Zamith, no sábado (10/12), às 8h, acontece a quinta rodada do Campeonato Amazonense Sub-11. O primeiro jogo acontece entre Santos Manaus e Librade, seguido de Pica-Pau SC e São Raimundo. Às 9h, as disputas serão entre Nacional e Inter Academy e, fechando os duelos, a equipe do Manaus Esporte em Cristo enfrenta o Arsenal.

E pelo Campeonato Amazonense Sub-13, no domingo (11/12), no Estádio Ismael Benigno, às 14h30, o São Raimundo enfrenta o Rio Negro. E, na sequência, às 16h, a disputa acontece entre os times Inter Academy e Santos Manaus.

Agenda completa

Vila Olímpica

Competição: Campeonato Amazonense de Kart 2022

Data e hora: Sábado (10/12), às 14h

Organização: Kart Clube do Amazonas (KCA)

Competição: 3ª Etapa do Festival Manaus de Lutas

Data e hora: Sábado (10/12), às 9h

Organização: Federação de Mixed Martial Arts do Amazonas (Femma)

Competição: 11º Torneio da Amizade

Data e hora: Sábado (10/12), às 7h e domingo (11/12), às 16h

Organização: Associação Master de Atletismo do Amazonas (AMAM)

Competição: 3º Exame de Graduação de Kickboxing

Data e hora: Domingo (11/12), às 9h

Organização: Centro de Treinamento de Artes Marciais Canela Team

Arena Amadeu Teixeira

Competição: 1ª Copa Majestic BJJ Kids

Data e hora: Domingo (11/12), às 9h

Organização: Majestic BJJ

Estádio Carlos Zamith

Competição: Campeonato Amazonense Sub-11

Data e hora: Sábado (10/12), às 8h

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Estádio Ismael Benigno

Competição: Campeonato Amazonense Sub-13

Data e hora: Domingo (11/12), às 14h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)