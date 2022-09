Jutaí e Benjamin Constant celebram casamentos coletivos com união de 19 casais

As juízas Janeiline Moraes, titular da Vara Única da Comarca de Jutaí (distante 750 quilômetros de Manaus), e Luiziana Teles Feitosa Anacleto, titular da Vara Única de Benjamin Constant (a 1.118km da capital) celebraram 19 uniões de casais em casamentos coletivos realizados recentemente.

A celebração em Jutaí foi oficializada no último dia 20 de agosto, às 17h, com a união de dez casais em casamento coletivo realizado no plenário da Câmara Municipal da cidade.

A magistrada comentou que a diminuição do número de casos da pandemia da Covid-19 no município foi um dos fatores que tornou possível a realização presencial da cerimônia. “Foi o primeiro casamento coletivo com essa quantidade de participantes que realizei em Jutaí. Os demais foram feitos no fórum. Com o abrandamento da pandemia e a liberação do uso de máscaras, os casais puderam ficar mais à vontade e, então, decidimos fazer um evento com participação de convidados e testemunhas”, declarou a juíza.

Ela explica que a Câmara Municipal de Jutaí foi o local escolhido para a celebração por ser um espaço que abriga uma maior quantidade de pessoas para um evento como esse.

“Eu quis que a celebração tivesse um ar de festividade e alegria, que proporcionasse momentos de emoção, valorizando esse marco importante na vida dos casais. Acredito que, mesmo para aqueles que já estavam juntos há muito tempo, a cerimônia veio reavivar os sentimentos e o compromisso. Todos tiveram oportunidade para trocar seus próprios votos e às vezes, em meio a lágrimas de emoção, foram aplaudidos pelos presentes”, disse a titular da Vara Única de Jutaí, ressaltando que esses eventos são muito importantes para integrar a sociedade e o Judiciário, e demonstra, também, a sensibilidade em atender questões que vão além dos litígios processuais.

Benjamin Constant

Já na Comarca de Benjamin Constant, a juíza Luiziana Teles Feitosa Anacleto realizou um total de nove casamentos em duas celebrações ocorridas no último dia 27/9, em cerimônia que aconteceu no Cartório Agra – Serventia Extrajudicial de Benjamin Constant. O evento iniciou às 16h.

Ao falar sobre a importância da união dos casais, a magistrada comentou que o “casamento impacta jurídica e socialmente de forma imediata a vida não só do casal, mas, sobretudo, das famílias, em especial, dos filhos advindos daquela relação que está sendo oficializada”.