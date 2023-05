Justiça marca nova audiência do caso Bruno e Dom para segunda (8)

Está marcada para a próxima segunda-feira (8.05) a quinta audiência do caso dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips.

Esta será a quarta tentativa de ouvir os réus Amarildo da Costa Oliveira (conhecido por “Pelado”), Oseney da Costa Oliveira e Jefferson da Silva Lima.

A última oitiva, que estava prevista para o dia 17 de abril, foi adiada a pedido dos advogados de defesa, que afirmaram não terem conseguido conversar com os réus que estão em presídios federais no Paraná e no Mato Grosso do Sul.

Em outras três audiências, os problemas de internet nos presídios federais impediram os interrogatórios.

A defesa solicitou que os presos sejam levados para locais que tenham melhor qualidade de internet.

No último dia 18 de abril o Juiz Federal Pablo Dourado, negou a suspensão dos interrogatórios dos envolvidos nos assassinatos, já marcado para o dia 8.

O pedido foi apresentado pela Defesa, depois que o Juiz responsável pelo caso, Fabio Verli, barrou a oitiva de 47 testemunhas e informantes (dentre elas: o ex-Presidente da República, Jair Bolsonaro, o ex-Ministro da Justiça, Sergio Moro; o ex-Presidente da FUNAI, Marcelo Augusto Xavier da Silva e o ex-Presidente do IBAMA, Eduardo Fortunato Bim, assim como, peritos da Polícia Federal e familiares dos réus que moram na localidade onde ocorreram os fatos).

Para Dourado, não havia “razão evidente para o adiamento dos interrogatórios”.

FONTE: BAND NEWS