Justiça do RJ manda prender goleiro Bruno por dívida de R$ 90 mil em pensão alimentícia

Goleiro Bruno pode ser preso nos próximos dias

A primeira Vara da Família, da Infância, da Juventude e do Idoso de Cabo Frio, região dos Lagos no Rio de Janeiro, mandou executar um mandado e prender o goleiro Bruno Fernandes por dever o valor de R$ 90 mil de pensão alimentícia ao seu filho com Eliza Samudio. Os atrasos com a pensão alimentícia ocorrem desde janeiro de 2020

De acordo com o Notícias da TV, o pedido de prisão havia sido feito em maio pela mãe de Eliza, Sônia Moura. Sônia tem a guarda de Bruno Samudio, de 12 anos, e ao longo de todo esse tempo é a responsável pela criação do garoto e tenta com sacrifício e empenho suprir a falta que sua filha e mãe do garoto faz.

Assim que os advogados de Bruno souberam do pedido de prisão, entraram com um pedido de habeas corpus, que foi negado no fim de julho. Pedido de execução da sentença foi deferido no último dia 04.

Bruno, em sua defesa propôs um acordo em que pagaria R$ 30 mil à vista e o restante parcelado em 12 vezes. No entanto, a justiça negou o habeas corpus, alegando não ter havido nenhum acordo, que a dívida é alta e o atraso já completará quase 3 anos.

No mês passado, Bruno voltou a jogar profissionalmente pelo Atlético Carioca, clube da quarta divisão do Campeonato Carioca. Mas com essa decisão o goleiro Bruno deve voltar à prisão nos próximos dias.

Condenado a 23 anos de prisão pelo assassinato da modelo, conseguiu progressão de pena para o regime semiaberto em 2019.

Com informações do IG