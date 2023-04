Justiça diz que Marcelinho Carioca não paga dívida ‘porque não quer’

De acordo com a Justiça de São Paulo, o ex-jogador Marcelinho Carioca não paga dívidas porque não quer. Foi isso que alegou o juiz Vitor Gambassi Pereira, em decisão concedida na semana passada.

A conclusão foi feita após análise das redes sociais de Marcelinho. O juiz viu o Instagram do atleta e considerou que o ídolo do Corinthians “desfruta de ótimo padrão de vida”.

A decisão veio em processo que corre há mais de uma década, em cumprimento de sentença por ação movida pelo hospital Sírio Libanês. O juiz determinou apreensão e bloqueio da CNH e passaporte de Marcelinho, por indícios de ocultar seu patrimônio, como divulgou o colunista do UOL Rogério Gentile.

As postagens do ex-jogador, segundo o Judiciário, mostram passeio em aeronave, férias no Nordeste e desfile com “luxuoso automóvel”, momentos em que Marcelinho demonstra estar sempre “feliz e sorridente”.

Assim, a Justiça entendeu que o ex-atleta, que divulga trabalhos como comentarista de futebol e em seu instituto, “aufere renda e dificilmente não cede ou vende sua força de trabalho como personalidade esportiva”.

De acordo com despacho do magistrado, Marcelinho, “como se vê [em suas redes sociais], não paga [as dívidas] porque não quer”. E ainda “não propõe acordo porque não quer”.

A defesa do Pé de Anjo alega que a dívida, resultado da internação da mãe do ex-jogador, não existe, porque foi contraída por ela, que teria pago o débito quando recebeu alta. Marcelinho perdeu a ação em primeira e segunda instância. Ele ainda pode recorrer da ordem de apreensão.

Outros casos

A dívida com o hospital rendeu outro processo contra Marcelinho, movido por uma advogada, que diz ter pagado o tratamento da mãe do ex-atleta, em 2009. Nessa ação, a mulher diz que o ex-jogador “possui o hábito de se esquivar das intimações e citações judiciais”.

Ela tenta fazer a Justiça encontrá-lo em rádios e outros locais onde supostamente Marcelinho tenha trabalhado. O juiz autorizou a busca, mas, até o momento, o ídolo do Corinthians segue sem ser encontrado.

O processo do Sírio também não é o único com mais de uma década de duração sem que Marcelinho tenha quitado dívidas. A coluna encontrou ações em nome do ex-atleta que correm desde 2007, todas com tentativas de penhoras que não obtiveram resultado.

*Com informações de Uol