Justiça climática é tema de novo anuário de sustentabilidade do movimento Um Só Planeta

Publicação, disponibilizada pelo segundo ano consecutivo, apresenta reportagens sobre como promover práticas sustentáveis e justas para enfrentar a crise climática

Eventos climáticos extremos estão entre as maneiras mais nítidas pelas quais milhões de pessoas em todo o mundo já estão sendo impactadas pela crise do clima – e, entre as populações mais vulneráveis, muitas contribuíram pouco para o total histórico das emissões globais, causa maior do problema. De ondas de calor e inundações à elevação do nível do mar e derretimento glacial, a cada ano aprendemos mais sobre a influência humana em nosso clima. E testemunhamos mais seus impactos.

A justiça climática busca mostrar o quanto a crise do clima impacta grupos e pessoas de maneira mais ou menos grave. O termo tem significados e interpretações abrangentes, mas, em sua essência está o reconhecimento de que aqueles que são mais impactados pelas mudanças climáticas tendem a não ser os maiores responsáveis por causá-las. A crise atual, afinal, não é apenas um problema ambiental: ela interage com sistemas sociais, destacando privilégios e injustiças, e afeta pessoas de diferentes classes, raças, gêneros, localidades e gerações de forma desigual.

O conceito de justiça climática visa também a abordar injustiças sistêmicas de longa data, e colocar na agenda dos líderes a proteção às populações mais afetadas pelas mudanças do clima. É sobre esse tema, tão atual e urgente, que se debruça a mais nova publicação do Um Só Planeta: o anuário de 2022, já disponível para leitura.

“O clima não é um problema de nossas crianças. É uma questão de todas as gerações. Por isso, não deve ser relegado a uma data incerta, armadilha esta que embaça nosso instinto de urgência. O deadline não é amanhã: é hoje”, descreve Sandra Boccia, diretora editorial da Editora Globo. “O único caminho possível é mudar a nossa atenção para o presente”, completa ela.

A publicação ressalta, ainda, com o olhar marcado pelo jornalismo construtivo e a apresentação de soluções, personagens históricos do socioambientalismo e jovens lideranças que se encontram na luta pela justiça climática, além de mostrar o perfil de 14 ativistas no Brasil e no mundo que unem os direitos humanos com a causa do clima. Outro grande foco está nos povos indígenas e comunidades tradicionais, cujos esforços em prol do ambiente e a cultura são celebrados.

O anuário 2022 está disponível na plataforma Globo Mais, uma maneira rápida e fácil para leitores acessarem o conteúdo dos principais jornais e revistas do Brasil nas plataformas digitais, pelo computador, celular ou tablet.

Mudas para compensar emissão de carbono

O anuário destaca também que, com o plantio de 12,9 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, que contribuem para compensar a emissão de carbono dos veículos envolvidos em sua iniciativa multiplataforma, o Um Só Planeta mostra que, mais do que falar, é preciso agir.

Além de o plantio, já realizado, compensar seis meses de emissões das marcas parceiras do movimento, o objetivo foi ir além e também promover, pelo menos, dois anos de manutenção dessas mudas.

Junto à rearborização, a manutenção das mudas é considerada uma estratégia fundamental para sua conservação, uma vez que resgata a biodiversidade local, reintroduzindo espécies e genes ao ambiente outrora degradado. Com isso, o objetivo é fazer uma restauração de impacto duradouro, que produza uma floresta com capacidade de automanutenção – mostrando que ações como essa, mais do que provarem um ponto, podem, e devem, também, promover benefícios de mais longo prazo.

Para realizar a sua parte no plano, o Um Só Planeta tem o apoio de duas parceiras, a consultoria especializada em sustentabilidade O Mundo Que Queremos, e a ONG Iniciativa Verde, que busca contribuir para a melhoria de serviços ambientais, além de auxiliar na mitigação e na adaptação às mudanças climáticas por meio de projetos próprios de recomposição florestal.

Um só planeta

O movimento Um Só Planeta foi criado em fevereiro de 2021 e é atualmente composto por 22 veículos jornalísticos da Editora Globo, de Edições Globo Condé Nast e do Sistema Globo de Rádio, que produzem reportagens sobre como promover práticas sustentáveis e enfrentar a crise climática. As matérias jornalísticas levam um selo especial e coexistem em sites, jornais, revistas, e-books e programas de rádio, além de serem reunidas em uma plataforma própria (www.umsoplaneta.globo.com).

A iniciativa também produz reportagens multiplataforma com equipe dedicada. Em seu primeiro ano de vida, o projeto gerou 40 lives, 62 episódios de podcasts e mais de 5 mil posts em redes sociais. O movimento conta com apoio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e tem como parceiros patrocinadores Engie e Vivo.

Com informações da Época Negócios