Justiça apreende jatinho de Wesley Safadão

Na última quinta-feira (22), a Justiça apreendeu o jatinho de luxo que estava em posse do cantor Wesley Safadão, em meio ao impasse sobre a propriedade do veículo. A apreensão da aeronave avaliada em R$ 37 milhões é para ressarcir as vítimas do empresário Francesley da Silva, conhecido como “Sheik dos Bitcoins”.

Conforme as investigações da Policia Federal, Francesley é acusado de fraudes em criptomoedas e está preso desde novembro.

A defesa do cantor alega que Safadão também foi vítima do Sheik, e o veículo foi dado como garantia de que ele teria de volta o valor investido pela empresa WS Shows, em que o cantor é dono.

Wesley afirmou, por meio de sua assessoria, que foi “vítima” da operação que bloqueou a posse do jatinho.

“A WS Shows foi surpreendida com a recente decisão que determinou o bloqueio do jato, porém já está nas mãos da Justiça para que tudo seja resolvido da melhor e mais justa forma”.