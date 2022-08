Jovem não sabe o que fazer com figurinha de Neymar após oferecerem até cão de raça

O que você faria se tirasse a figurinha rara de Neymar no álbum da Copa do Mundo do Qatar? O sul-mato-grossense Bernardo Roncatti Marques, 21, teve a sorte de tirar o cromo do camisa 10 da seleção brasileira do tipo Legends (lenda, em inglês) na cor ouro, recebeu propostas inusitadas e ainda está indeciso sobre o que fazer.

Enquanto a figurinha extra do atacante do Paris Saint-Germain é vendida por R$ 9 mil reais em um site de compra e venda na internet, o estudante de Arquitetura e Urbanismo na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) está confuso e ainda não se decidiu.

Bernardo, que nasceu em Campo Grande, é torcedor do Palmeiras e até indicou que trocaria a figurinha na cor ouro do principal jogador do país por uma visita ‘completa’ ao Allianz Parque.

Outra opção que provavelmente o faria ceder o cromo é um ingresso para a final Copa Libertadores, caso o time comandado por Abel Ferreira chegue à decisão novamente. O Palmeiras enfrentará o Athletico-PR por vaga na final em Guayaquil, no Equador.

“O que eu queria mesmo era ou um dia de ‘princeso’ no Allianz Parque, como a gente fala aqui, conhecendo os jogadores, ou ir para a final da Libertadores [caso o Palmeiras se classifique]. Isso para mim seria o máximo, se tivesse algo deste tipo, eu trocaria muito de boa”, afirmou Bernardo Roncatti ao UOL Esporte.

Depois de estabelecer ‘seu preço’ com sugestões ligadas ao Palmeiras, porém, o estudante de arquitetura admitiu à reportagem, em um segundo momento, que está confuso.

Atarefado com os compromissos na graduação e no estágio na área, ele disse que a vida está uma loucura desde que tirou a figurinha rara, na última segunda-feira (22). Anunciar em um site está em cogitação e por enquanto o garoto tenta responder às diversas mensagens de interessados.

“O pior é que eu não sei se eu quero vender ou não”, disse Bernardo, entregando que ainda não conseguiu dimensionar o valor do produto que tem em mãos.

Enquanto é bombardeado nas redes sociais e sonha com algo que contemple uma viagem para assistir ao time do coração, o estudante de arquitetura ao menos sabe o que não quer. Ele recusou uma oferta de três itens: um relógio, moedas de colecionadores ou um cachorro da raça Border Collie.

“A mulher viu a entrevista [dada para uma TV de Campo Grande], pegou meu número e mandou uma mensagem falando que o filho dela era muito fã do Neymar e colecionava várias coisas. E que ele queria essa figurinha. Foi quando ela falou que poderia trocar por isso. Eu pedi dinheiro, mas foi na euforia, sem saber por quanto eu vendo essa figurinha”, contou.

“Eu não queria nenhum dos três [itens], e pedi R$ 8,5 mil. Ela disse que não poderia nessas condições. Foi tudo muito rápido.”

