Jovem bêbada bate BMW em Uno, xinga PM e diz que ‘pai pode comprar Brasília inteira’

De acordo com policiais, a mulher apresentava fala desconexa, olhos vermelhos e estava bastante agressiva

Presa hoje (7), por dirigir embriagada e desacatar policiais militares, a jovem Mariana Rosa Santos de Souza, 20 anos, tem histórico de autuações. A coluna ‘Na Mira’ apurou que a última multa relacionada à Lei Seca foi registrada em 3 de dezembro do ano passado. A BMW X4, que ela dirigia quando colidiu com um Fiat Uno no estacionamento em área nobre do Distrito Federal, está em nome do pai da garota, um empresário do Distrito Federal.

De acordo com a Polícia Militar, a motorista fez o teste do bafômetro, que constatou a embriaguez (0,4 miligramas de álcool por litro de ar expelido).

Os policiais encontraram uma garrafa de gim no banco traseiro do veículo. Segundo os militares, a motorista apresentava fala desconexa, olhos vermelhos e estava bastante agressiva. A namorada dela, de 19 anos, tinha os mesmos sinais.

De acordo com o primeiro-sargento Diogo Trindade, as duas xingaram e agrediram os PMs. “Além dos xingamentos, a motorista alegou que o pai tinha dinheiro para comprar Brasília inteira”, contou. Ele acrescentou que ambas admitiram que também usaram maconha.

As duas foram presas por vias de fato. A motorista também foi detida por embriaguez ao volante. O casal foi levado para a Delegacia de Polícia. O carro dela – uma BMW X4, que chega a custar R$ 500 mil – foi recolhido para o depósito do Detran.

Com informações da coluna ‘Na Mira’ / Metrópoles