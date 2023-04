José Aldo se irrita com desafio de McGregor após empate: ‘Nunca quis lutar de novo’

Brasileiro lamenta empate com Jeremy Stephens no Gamebred Boxing e dispara xingamentos contra rival irlandês

Em ação pela segunda vez no boxe profissional, José Aldo amargou um empate contra Jeremy Stephens, em luta realizada no Gamebred Boxing, ontem (1), nos Estados Unidos.

Em entrevista coletiva após o evento, o brasileiro lamentou a decisão dos juízes, pois, segundo ele, o correto seria apontarem sua vitória no confronto.

“Revi a luta agora e acho que venci. Perdi no máximo um ou dois rounds e vi uma vitória muito clara minha. Fiquei um pouco decepcionado, vinha muito bem treinado, mas fazer o que? Acho que os juízes não viram dessa maneira”, afirma.

Assim que acabou a luta, Conor McGregor foi até o twitter e lançou um desafio ao brasileiro, dizendo que gostaria de enfrentá-lo nas regras do boxe. Ao saber do desafio, Aldo se irritou e xingou seu antigo rival.

“O Conor é um cuz** do car**ho, só fala isso porque está com luta marcada e fala muito mais pra vender qualquer coisa do que querer lutar mesmo, então é um filho da p***. Vamos sentar, ver com o evento. Fiquei muito feliz de lutar aqui. Muito obrigado pelo carinho de toda produção do evento, os fãs de Milwaukee também, gostei bastante. Se tiver a oportunidade de lutar aqui com o Jeremy ou qualquer outro vai ser ótimo”, explica.

O brasileiro ressaltou que a revanche do duelo entre eles deveria ter acontecido no UFC, mas, segundo Aldo, o irlandês nunca quis uma nova luta.

“O Conor vou mandar tomar no c* de novo porque era pra gente ter lutador de novo no Ultimate e ele nunca quis. Agora tá falando merda pra car**ho”, dispara Aldo.

