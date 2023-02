Jornalista Mazé Mourão participa de bate papo com estudantes de Design de Moda da FST

A jornalista Mazé Mourão participou de um bate papo com os estudantes do curso de Design de Moda da Faculdade Santa Teresa (FST). Com o tema “Moda e Mercado Fashion”, o evento desta semana marcou o início do semestre para os calouros.

O coordenador do curso de Design de Moda da FST, Cidarta Gautama, ressalta que o objetivo desse tipo de evento é proporcionar aos alunos a troca de experiências com profissionais do mercado. “É o caso da jornalista Mazé Mourão, que faz coberturas de grandes eventos do segmento”, afirmou.

Mazé Mourão compartilhou suas experiências como jornalista de moda e as coberturas que fez de eventos como São Paulo Fashion Week. “Ela conversou com os estudantes sobre esses eventos e como o mercado da moda amazonense tem se desenvolvido ao longo dos anos. O trabalho que a FST vem fazendo, com a criação do curso de Design de Moda, só tem a contribuir com a profissionalização do setor”, ressaltou.

Com informações da assessoria