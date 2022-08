Jornal Nacional faz sorteio e define Bolsonaro como primeiro entrevistado da série

A sequência será Janones, Ciro, Lula e Tebet

A produção do Jornal Nacional, da TV Globo, realizou um sorteio na noite de ontem (1) para saber qual seria a ordem dos candidatos à Presidência da República a ser entrevistado pelos âncoras William Bonner e Renata Vasconcellos. O primeiro entrevistado será o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) .

A participação do Chefe do Executivo está marcada para o dia 22 de agosto. A sequência das entrevistas são: André Janones (Avante), no dia 23/08, Ciro Gomes (PDT), no dia 24/08, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 25/08, e Simone Tebet (MDB), no dia 26/08.

Bolsonaro ainda não confirmou a presença no principal jornal da Globo. A emissora pediu resposta até a quinta-feira, 4 de agosto. Caso ele não aceite, as datas poderão ser reagendadas, assim como se houver a desistência da candidatura de Janones, provável acontecimento após conversas do membro do Avante com o ex-presidente.

Com informações do IG