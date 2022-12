Jornal alemão detona eliminação na Copa: ‘Agora somos um anão do futebol’

Antes da Copa do Mundo de 2018, a Alemanha nunca havia sido eliminada na fase de grupos. Agora, a seleção tetracampeã mundial soma duas falhas consecutivas em chegar às oitavas de final do torneio. Nem a vitória sobre a Costa Rica adiantou. Após a queda na edição deste ano, o jornal alemão ‘Bild’ detonou o atual momento da equipe, afirmando que a campanha “foi uma desgraça”.

“O futebol da Alemanha está no chão. Pela segunda vez consecutiva, a seleção perdeu na fase de grupos de uma Copa. É uma desgraça”, iniciou a publicação. “Depois da Rússia, em 2018, pensamos: ‘Não pode ficar pior’. Hoje sabemos: pode”, acrescentou.

O periódico acrescentou a eliminação na Eurocopa de 2021 para a Inglaterra à lista de fracassos recentes da seleção. “Três torneios seguidos que não conseguimos nada. O mundo do futebol tremia diante de nós. Agora, somos apenas um anão do futebol. É um drama”, cornetou o jornal.

“Neste 1º de dezembro de 2022, testemunhamos o fim de uma outrora grande e orgulhosa nação do futebol”, concluiu o ‘Bild’.

A Alemanha terminou o primeiro tempo do duelo decisivo classificada. A seleção estava vencendo a Costa Rica por 1 a 0, enquanto a Espanha superava o Japão pelo mesmo placar. Os resultados parciais faziam com que a seleção tetracampeã ficasse em segundo. No entanto, os japoneses reagiram na segunda etapa, viraram sobre os espanhóis e frustraram as chances alemãs, que no final precisavam vencer por sete gols de diferença para avançar de fase.

A Alemanha ainda levou uma virada no segundo tempo, mas conseguiu se impor novamente e terminou com triunfo por 4 a 2. Os alemães ficaram com os mesmos quatro pontos da Espanha, mas levaram a pior no saldo de gols (6 a 1) e foram eliminados da Copa do Qatar — o Japão se classificou em primeiro.

Classificada às oitavas de final, a seleção japonesa enfrentará a Croácia na próxima segunda (5), às 12h (de Brasília). Já os espanhóis encaram o Marrocos no dia seguinte (6), no mesmo horário.

*Com informações de Uol