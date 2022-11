Jornal alemão chama Neymar de “arrogante” após publicação nas redes sociais

O jornal alemão Bild não poupou críticas e detonou Neymar após uma postagem do craque em suas redes sociais.

Durante voo até o Catar, onde a Seleção Brasileira disputa a Copa do Mundo em busca do hexacampeonato, Neymar publicou uma foto de seu shorts, com as estrelas dos cinco campeonatos, e simulou uma sexta estrela com o uso de um emoji.

Em uma manchete, a publicação não deixou barato e atacou o jogador brasileiro. “Primeiro ataque de arrogância de Neymar”, disparou o Bild nesse domingo, 20.

“Um triunfo é especialmente importante para Neymar. Porque só como campeão mundial ele entrará para a história do futebol brasileiro como herói”, afirmou o jornal.

Apesar da crítica, o Bild destacou que a Seleção Brasileira é uma das favoritas a conquistar a Copa de 2022. A estreia do Brasil será nesta quinta-feira, às 16 horas, contra a Sérvia, no Estádio Lusail.

*Com informações de Terra