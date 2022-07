Jojo Todynho versão 2022: outro sobrenome, ritmo diferente e muito mais contida

Depois de cinco anos de uma carreira dedicada ao funk, Jojo Todynho decidiu diversificar seu repertório.

Lançado recentemente, seu primeiro single de pagode, “De Onde Eu Venho”, já ultrapassa a marca de 400 mil visualizações no You Tube. É um sucesso, mas a cantora afirma que não se trata de um novo rumo na carreira. “Não estou migrando para outro ritmo, estou agregando. Não mudei o foco, o pagode, assim como funk, é um ritmo que faz parte da minha história”, diz.

Outra mudança-que-não-é-mudança diz respeito ao seu nome profissional. Jordana Gleise de Jesus Menezes, 25, trocou o “Todynho” que lhe deu fama pelo sobrenome Maronttinni em suas redes e também no clipe. Apesar de já ter falado em entrevistas anteriores que enfrentava problemas com uma gigante do setor alimentício pelo uso da marca registrada há décadas pela empresa, Jojo negou qualquer alteração. “Não quero mudar de nome”, limitou-se a responder, por e-mail.

A cantora também nega que essa seja o início de uma mudança de imagem. Se até então ela tinha como uma de suas principais características a forma como falava sobre sexo sem constrangimento algum nas letras de suas músicas e em entrevistas, é perceptível que ela puxou o freio. E, coincidência ou não, virou habitué dos programas da Globo e recebeu uma oferta de emprego de Ana Maria Braga.

Jojo insiste que nada mudou. “Não existe nova imagem. Sou uma mulher verdadeira que não nega suas origens nem sua história. Não me arrependo de nada, com os acertos venci, com os erros aprendi. Tudo é resultado de muito trabalho, dedicação, foco e determinação”, finaliza.

Com informações da Folha de S.Paulo