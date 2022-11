Jojo Todynho fala de projetos, rotina de exercícios, dieta regrada e de mudança de postura

Apresentadora do “Jojo nove e meia”, do Multishow, Jojo Todynho, de 25 anos, está no ar no “Central da Copa”, da Globo. Ela participa do programa fazendo comentários bem-humorados ao lado de Fred Guedes e de Alex Escobar.

“Está sendo maravilhoso, tenho uma troca incrível com eles. É sempre bom a gente estar com pessoas que nos elevam, que colocam para cima, que têm paciência de ensinar aqueles que não sabem nada. Eu não sei nada. Já namorei jogador de futebol (Polidoro Junior, jogador do São Caetano, em São Paulo). Ele me falava das coisas, mas não era algo que eu focava em saber. Ali no programa, estou me soltando”. Estou me encontrando. Começou agora, eu também não posso ter muita explosão. Tenho que entrar devagarzinho. O público está entendendo como é a dinâmica. Estamos a cada dia tendo avanço diferenciado a respeito do feedback das pessoas”, explica.

Seis edições do programa já foram ao ar. Na internet, os telespectadores têm compartilhado opiniões diversas, positivas ou não. Jojo explica por que não busca comentários de repercussão na internet:

“Prefiro não ler porque acho que vou ficar chateada. As pessoas não entendem a dinâmica no programa e dão opinião que, você sabe, é elevada ao preconceito. Aí eu prefiro me isolar disso”, afirma Jojo.

Diferentemente de como age no “Central da Copa”, em seu talk show próprio, o “Jojo nove e meia”, a cantora fica à vontade em frente às câmeras. Na atração, sexo e outros assuntos íntimos são frequentemente abordados nas entrevistas. Tiago Abravanel, por exemplo, já admitiu ser voyeur. E Grazi Massafera admitiu que, vez ou outra, os homens ficam intimidados.

“Lá falamos sobre tudo. Eu me sinto à vontade porque sou assim, falo tudo o que penso. Tem o “Jojo nove e meia” e o “Jojo meia nove” (um quadro que vai ao ar no YouTube), que é para brincar com essa coisa que deixa o público curioso. Eles querem entender (a intimidade dos convidados). Eu mantenho a autenticidade do início da carreira. Só que hoje acho que estou mais calma”, afirma.

Com dois programas no ar, vencedora de “A Fazenda” (Record), garota-propaganda de dezenas de marcas e empresária, a cantora nascida em Bangu, na Zona Oeste do Rio, diz manter os pés no chão. Comedida e com respostas prontas durante uma entrevista por telefone, ela crê que a maturidade aos 25 é fruto da experiência e conta que teve tantas glórias quanto reveses:

“Acho que as pessoas me tratam como sempre trataram. Sempre fui muito direta. E a maturidade vem com os percalços da vida. Eu vejo onde errei, onde acertei. Vem com o tempo. Também aprendi a lidar com a fama. É meio controverso dizer se sofri muitos baques com a fama. Diria que é 50%, 50%”, avalia.

Com 24 milhões de seguidores no Instagram, Jojo, na última semana, compartilhou vídeos na rede social mostrando uma massagem no bumbum, falou de seu “propósito” em cuidar da aparência, anunciou que fará uma abdominoplastia, disse que irá dar mais atenção à saúde, acarinhou a avó, Rita, e mostrou as festas que fez durante os jogos do Brasil na Copa. São comuns as mensagens direcionadas às mulheres e com ênfase no fortalecimento da autoestima. E ela já entendeu que publicizar a vida particular e se mostrar autêntica possibilita contratos com grandes marcas, entre elas um banco; e a chance de promover benfeitorias, como doações e festas para pessoas carentes. Recentemente, num podcast, classificou-se como uma “mulher de business” e contou que tem evitado brigar (no início do mês, ela se envolveu numa briga com uma moradora de Bangu) porque precisa dar atenção a questões mais urgentes.

“Eu acho que mulheres levantam mulheres. Tenho um papel social com elas, com as crianças… Tenho que elevá-las e empoderá-las”, frisa ela, que já trabalhou como telefonista, faxineira, camelô, cuidadora de idosos, babá, monitora de brinquedoteca e vendedora de picolé.

Questionada sobre ter buscado ouvir conselhos e mudar a postura, Jojo reage:

“Ninguém me aconselha a nada, amor. Não existe isso. A única pessoa que me atura e que me dá algum conselho é minha psicóloga. Fora isso, faço o que sinto no coração e vejo o que tenho que dosar, o que tenho que melhorar e no que eu tenho que me tolher. Maturidade consiste nisso. No crescimento em todos os aspectos. Eu já tirei férias da terapia, estou há um ano sem fazer. Faz tempo que não a procuro. Ah, e graças a Deus tenho minha mãe, uma família e amigos. Ninguém puxa saco de ninguém, não. Independentemente de ser Jojo Todynho, continuo sendo Jordana. Quem me conhece e está comigo há muito tempo na estrada da vida tem total abertura para chegar até mim e falar”, afirma.

Na internet, Jojo, que se tornou uma figura importante na luta contra a gordofobia, anunciou que fará abdominoplastia e fez uma lipo não-cirúrgica. Após se separar do militar Lucas Souza, a cantora aderiu, ainda, a uma rotina de atividades de autocuidado e em prol de seu bem-estar:

“É para aliviar o estresse, melhorar o condicionamento… É uma busca por qualidade de vida. Estou me alimentando melhor, voltei para a luta (greco-romana), vou à nutricionista… Não tenho ideia de quantos profissionais estão envolvidos, não sei quantos são. Mas tenho feito isso: caminhada, massagem, alimentação regrada. E pratico luta desde pequena. Ela me ajuda na disciplina, me ajuda a extravasar também”, enfatiza Jojo Todynho.

Com informações da coluna de Patrícia Kogut / O Globo