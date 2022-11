Jojo Todynho decide fazer cirurgia após fim do casamento: ‘Novo rumo’

Jojo Todynho surpreendeu os fãs e seguidores nesta segunda-feira (7), após aparecer visitando um instituto médico especializado em cirurgia do aparelho digestivo e obesidade. Nos stories do Instagram, a artista falou sobre o novo rumo que decidiu dar à vida, depois do conturbado término de seu casamento com o militar, Lucas Souza.

“Hoje eu estou dando um novo rumo à minha vida, com a certeza que tudo agora mudou e eu estou preparada. Por isso falo com vocês: faça tudo que você quiser, e quando esse desejo partir de você e não por pressão alheia”, escreveu Jojo Todynho na imagem onde aparecia o nome do instituto.

Procurada por esta coluna, a assessoria de imprensa de Jojo Todynho confirmou que a cantora irá fazer a cirurgia bariátrica, popularmente conhecida como “redução de estômago”. Ainda segundo a assessoria, a apresentadora do ‘Jojo Nove e Meia’ foi realizar uma consulta no instituto para, em seguida, começar com tudo o que for necessário até o momento da operação.

Jojo Todynho assina divórcio

É oficial! Jojo Todynho já pode se considerar uma mulher livre e desimpedida. A cantora assinou os papeis do divórcio de seu casamento de nove meses com o militar Lucas Souza. À coluna, a famosa confirmou que o tal documento postado em seus stories na noite da última quinta-feira (3), era sim a oficialização do fim da união.

No Instagram, a cantora falou sobre o processo. “Assinei com dor no coração. Muito triste. Triste, não. Decepcionada. Já chorei tanto nesta vida, já me decepcionei tanto. Já estou acostumada a me decepcionar, ser a vilã e ser acusada. Muitas vezes eu prefiro manter o silêncio e ter paz do que ter razão. Esse tem sido meu lema, e não é fácil”, disse.

Em outro momento, Jojo Todynho comentou sobre o ex-marido. “O Lucas que eu vejo hoje não é o com quem me casei, não é o Lucas por quem um dia me apaixonei. Desejo a ele coisas boas e procuro cada vez mais melhorar. Desejo a ele toda a felicidade do mundo. Uma mulher quando toma sua decisão, não tem quem a faça voltar atrás”, avaliou.

No mesmo dia, Jojo Todynho decidiu realizar uma festa de Halloween para comemorar a nova fase. “Para celebrar esse momento de muito aprendizado na minha vida, hoje renasce uma nova mulher, uma nova Jordana. E é por isso que hoje estou fazendo ‘Halloween Fantasy do Divórcio: A Festa’. Vou comemorar meu renascimento porque botei o meu cropped e reagi”, finalizou ela nos stories do Instagram.

*Com informações de IG