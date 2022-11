Jeff Bezos promete doar maior parte de sua fortuna ainda em vida

Com fortuna estimada em US$ 124 bilhões, Jeff Bezos é o quarto homem mais rico do mundo. Há poucos dias, ele anunciou US$ 100 milhões à cantora Dolly Parton para doação a instituições de caridade de sua escolha.O bilionário americano, fundador da Amazon, afirmou em entrevista publicada nesta segunda-feira (14/11) que vai doar a maior parte de sua vasta fortuna ainda em vida.

Bezos, que já foi o homem mais rico do mundo e hoje figura em quarto lugar na lista, tem fortuna estimada em 124 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes.

Em entrevista à emissora CNN ao lado de sua parceira Lauren Sánchez, ele não informou a quantia exata que pretende doar, mas disse que o casal está desenvolvendo a “capacidade” para fazê-lo. A parte mais difícil, segundo Bezos, é descobrir como fazer isso de uma forma que gere impactos reais.

“Não é fácil. Construir a Amazon não foi fácil. Exigiu muito trabalho duro e companheiros de equipe muito inteligentes. E estou descobrindo – e Lauren está descobrindo – que a filantropia é muito semelhante. Não é fácil, é muito difícil”, afirmou o empresário.

Bezos deixou o cargo de CEO de sua gigante de comércio eletrônico no ano passado, passando a dedicar mais tempo à filantropia e outros projetos. Ele é dono também do jornal Washington Post e da empresa de turismo espacial Blue Origin.

Segundo o site The Chronicle of Philanthropy, o bilionário doou um total de 510,7 milhões de dólares para organizações sem fins lucrativos no ano passado.

Como parte de sua iniciativa Bezos Earth Fund, da qual Sánchez é copresidente, ele ainda prometeu destinar 10 bilhões de dólares ao longo de dez anos para o combate às mudanças climáticas.

No último sábado, Bezos e Sánchez anunciaram o repasse de 100 milhões de dólares à cantora e filantropa americana Dolly Parton para que ela doe a instituições de caridade de sua escolha. Ele disse que Parton “dá de coração” e elogiou a lenda da música por seu trabalho de promoção da alfabetização infantil.

Bezos fez uma doação semelhante ao chef de cozinha espanhol José Andrés e ao comentarista americano Van Jones, da CNN, no ano passado.

Bilionários filantropos

O fundador da Amazon já foi criticado no passado por não assinar a campanha Giving Pledge, lançada em 2010 por Bill Gates, Melinda French Gates e Warren Buffett para encorajar bilionários a doarem a maior parte de suas fortunas por meio da filantropia. A campanha tem mais de 230 signatários de 28 países.

Bezos ainda tem sido pressionado a doar mais depois que sua ex-mulher, a autora MacKenzie Scott, se comprometeu em 2019 a doar metade de sua fortuna após o divórcio.

Em 2015, o fundador da Meta, Mark Zuckerberg, e sua esposa, Priscilla Chan, disseram que doariam 99% de suas ações no Facebook para a filantropia.

*Com informações de Terra