Janja não deve ter cargo, mas será atuante em programas de ministérios, dizem aliados

O combate à violência contra a mulher e o apoio a pessoas com autismo serão pautas fortes da primeira-dama

Auxiliares de Lula preveem que a futura primeira-dama, Janja, fique sem cargo no governo, mas tenha voz ativa nos programas dos ministérios.

Segundo interlocutores, o combate à violência contra a mulher e o apoio a pessoas com autismo serão as principais pautas encampadas por ela.

De acordo com o jornal O Globo, a futura primeira-dama organizou uma festa em Brasília para comemorar a diplomação do presidente eleito Lula, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O evento aconteceu na casa do advogado Antonio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay.

A celebração reuniu cerca de 100 pessoas e teve música ao vivo. A banda é de samba e formada só por mulheres. Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli também marcaram presença. A lista de convidados foi feita pela própria Janja.

Com informações do Estadão