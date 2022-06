Jander Lobato defende apoio a projetos de jiu-jítsu para resgate social de jovens

O vereador Jander Lobato (PSB) conheceu, nesta semana, o trabalho desenvolvido pelo projeto Libiane Brazilian Jiu-Jítsu, que atende cerca de 80 jovens interessados em aprender a arte marcial, no bairro União da Vitória, zona Oeste de Manaus. Durante o diálogo com os participantes, o parlamentar enfatizou a importância do trabalho para inclusão e resgate social da juventude.

“É muito importante termos projetos como esses que tiram os jovens da ociosidade e do assédio do mundo das drogas. Fiquei grato pelo convite, e conheci a Libiane e o seu Edson que são os fundadores desse lindo projeto. Tive a oportunidade de bater um papo com todos os alunos e conhecer mais sobre as ações que são desenvolvidas”, disse o vereador.

O projeto existe há três anos na comunidade. As aulas ocorrem de segunda a sexta-feira, no horário da noite. O espaço chega a ficar pequeno com tantos jovens interessados em aprender mais sobre a arte do jiu-jítsu. Esse é o caso da estudante, Gabrielle Vitória, de 14 anos, que já participa do projeto desde o início da criação.

“Desde que eu comecei a participar do projeto eu melhorei muito de vida, passei a estudar mais, e melhorei também minha performance no jiu-jítsu. Sou muito feliz em vir todos os dias para cá”, contou.

