Jair Bolsonaro avalia ir ao funeral de Elizabeth II

O atual chefe do Executivo do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), disse que avalia, junto de sua equipe, ir ao funeral da rainha Elizabeth II no Reino Unido, a declaração foi dada em uma entrevista à CNN Brasil. A monarca, com um dos reinados mais longos da história britânica, morreu na quinta-feira (8), aos 96 anos , no Castelo de Balmoral, na Escócia.

No entanto, apesar de ser sua vontade estar presente na cerimônia, o mandtário disse que precisa fazer “ajustes” para conseguir conciliar a ida ao Reino Unido com viagem à Assembleia Geral das Nações Unidas, que tem início marcado para 20 de setembro em Nova York (EUA).

“De acordo com o horário e dia [do funeral de Elizabeth II], pode ser que eu vá. Na outra semana, eu tenho 2 dias nos Estados Unidos, abertura dos trabalhos da ONU, vou me fazer presente”, disse Bolsonaro em entrevista publicada neste sábado.

“Se coincidir a véspera ou a despedida da rainha, há essa possibilidade de eu ir para o Reino Unido e participar do adeus a essa mulher que foi mais que uma rainha para aquele povo. Foi um exemplo para todos nós do mundo, até mesmo durante a sua visita em 68 ao Brasil, deixa saudades até hoje.”

No dia da morte da monarca inglesa, Bolsonaro decretou luto oficial no Brasil de três dias.

“É com grande pesar e comoção que o Brasil recebe a notícia do falecimento de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, uma mulher extraordinária e singular, cujo exemplo de liderança, de humildade e de amor à pátria seguirá inspirando a nós e ao mundo inteiro até o fim dos tempos”, escreveu o presidente em uma de suas redes sociais.

“Nesta data triste para o mundo, decretamos três dias de luto oficial e convidamos todo o povo brasileiro a prestar homenagens à Rainha Elizabeth 2ª. DEUS SALVE A RAINHA!”, concluiu Bolsonaro.

