Ivete Sangalo usou as redes sociais, ontem (23), para avisar que está com pneumonia. De acordo com ela, o diagnóstico veio após a suspeita de uma virose. A cantora ressaltou que, por causa da doença, não poderá participar do Navio da Xuxa, um cruzeiro que ocorre até a próxima segunda-feira (26).

Nas redes sociais, ela postou a informação contando como percebeu os sintomas. “Essa semana, terminada a maratona carnavalesca, assim como grande parte das pessoas, peguei uma virose. Na terça-feira, não me sentia confortável com uma tosse chata e muito repetitiva”, escreveu.

“Hoje, a partir de aconselhamento médico vim ao hospital e então veio a internação. Diagnóstico: pneumonia. Estou assistida e já me sentindo melhor”, explicou.

Ivete aproveitou para mandar uma mensagem de carinho para Xuxa e para tranquilizar os fãs. “Mandarei notícias, tá bem, certa de que serão sempre as melhores graças ao meu Deus maior. Amo vocês”.

Nos comentários, fãs e famosos deixaram mensagens de apoio e desejos de melhora rápida. “Muito amor e uma excelente recuperação. Deus abençoe”, escreveu Carla Perez. “Querida, fique bem logo!”, desejou Daniela Mercury. “Melhoras, Veveta!”, comentou a cantora Joelma.

“Melhoras, mainha!!! Já já você estará 100%! Te amamos!!!”, escreveu Iza. “Melhoras. Te amo!”, Taís Araújo também deixou seu carinho.

Com informações do Terra