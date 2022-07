Irritado, príncipe William confronta fotógrafo que o perseguiu

Na última quarta-feira (29), foi divulgado um vídeo no YouTube no qual o príncipe William discute com um fotógrafo que o teria perseguido durante um passeio de bicicleta com os filhos no parque.

Na gravação, o príncipe confronta o paparazzo em questão em Sandringham, Norfolk.

Conforme noticia o The Telegraph, o Palácio de Kensington já comentou o sucedido notando que o duque de Cambridge desfrutava de uma pausa com a família.

O vídeo foi parar à Internet recentemente, apesar do incidente ter acontecido no ano passado.

Sabe-se que a gravação acabou sendo removida de vários websites, contudo, cópias da mesma continuam circulando.