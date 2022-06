Ipaam realiza ação educativa em barcos com destino à Parintins

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Amazonas (Sema), realizam campanha educativa para diminuição de resíduos sólidos descartados de forma irregular nos rios. A campanha acontece hoje e amanhã (22 e 23/06), nos barcos com destino a Parintins.

Segundo a gerente do Núcleo de Educação Ambiental (NEA) do Ipaam, Terezinha Melo, a campanha é para orientar os usuários das embarcações que fazem o trajeto para Parintins a não jogar o seu lixo nos rios durante a viagem.

“Dentro de cada barco tem o cesto para colocar o lixo. Então, a latinha, o copo descartável e a garrafinha não devem ser jogados nos rios, porque eles podem ser reciclados”, explica a gerente.

A cada ano, os turistas se conscientizam mais sobre o descarte consciente, é o que diz o dono de embarcação Josias Barroso.

“Hoje em dia a gente vê poucos passageiros atirando algum tipo de material no rio, a maioria coloca o lixo no local certo. Nós procuramos disponibilizar lixeiras para que não haja esse tipo de problema”, afirmou.

Para Marivete Soares, cozinheira de bordo há 30 anos e que viaja para assistir ao Festival Folclórico de Parintins, essa é uma questão muito séria e que precisa ser combatida todos os dias, pois daí depende a preservação tanto dos rios quanto das espécies que neles vivem.

“Quando vejo alguém fazendo isso eu chamo a atenção, aponto para a lixeira e falo mesmo que não pode jogar lixo no rio. Isso faz muito mal para o meio ambiente, isso pode acabar com os nossos peixes, porque eles comem o que é jogado nos rios”, relatou Marivete.

*Com assessoria