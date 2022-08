Intensivão do Vetor usa plataformas com foco na aprovação do Enem, PSC, SIS e UEA

Para reforçar a preparação dos candidatos, o Vetor Centro de Estudos acaba de abrir turmas para o Intensivão voltado para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), vestibular e Sistema de Seleção Unificada (Sisu) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), e do Processo Seletivo Contínuo (PSC) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). As matrículas podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 9 9312-0762.

O Intensivão voltado para a prova do Enem e vestibular da UEA inicia no dia 29 de agosto, das 8h às 13h. No mesmo dia, das 18h às 20h30, tem início a turma do PSC 1, PSC 2, UEA e do SIS 2. E, no dia 8 de setembro, das 18h às 20h, começa mais uma turma da UEA e do SIS 1. As aulas acontecerão na unidade localizada no bairro Adrianópolis.

Entre os diferenciais do Vetor estão as apostilas dos estudantes, exclusivas para os vestibulares locais, e também abordando conteúdo através de materiais extras do Enem, divididos por competências e habilidades focados na matriz de referência, que é ligada à nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Durante o Intensivão, os alunos contam com uma série de ferramentas para auxiliar na preparação dos vestibulandos, desde o acesso a conteúdos, por meio de plataformas, até o Método Leal, uma técnica de estudo que busca aumentar a performance desde a preparação até o dia da prova.

“Além disso, os alunos terão oficinas de redação e simulados até os dias que antecedem a prova, o que faz toda a diferença na preparação, que passa a conhecer cada banca, estilo da prova, e isso se promove em maior segurança ao aluno”, destaca o coordenador pedagógico do Vetor, Albervan Cidrônio.

Com informações da assessoria