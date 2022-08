Inteligência emocional abre discussões entre profissionais no Seminário Sinepe de Educação

Com o objetivo de ajudar docentes e gestores de escolas a lidar com emoções e conseguirem resultados, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe-AM) trouxe a Manaus o especialista em Programação Neurolinguística e Inteligência Emocional, Ricardo Pereira. Ele foi um dos destaques nesta semana, durante a décima primeira edição do Seminário Sinepe-AM de Educação.

Durante o encontro, Pereira destacou a importância do autoconhecimento tanto para explorar seu potencial quanto para definir prioridades e conquistar seus objetivos. “É preciso que avaliem suas crenças e deixem de atribuir a culpa de maus resultados unicamente a fatores externos”, salientou.

O palestrante apontou que resultados também dependem do esforço pessoal, da capacidade de autocrítica, da competência individual, de boas decisões e escolhas. “Além disso, é necessário não se rotular por uma fase que você esteja passando. Se está difícil é só uma fase e ela vai passar”, disse o especialista.

Também participou do evento a pedagoga Patrícia Oliveira, que fez uma apresentação sobre Comunicação Assertiva e orientou como ela pode se tornar uma ferramenta no relacionamento entre escolas e famílias.

“No ambiente escolar, a Comunicação Assertiva possui suma importância para criar e manter um espaço com relações respeitosas e saudáveis, e isso é fundamental para a construção de valores”, destacou Patrícia.

Durante o seminário, a pedagoga enfatizou que é essencial exercitar o saber ouvir, pois essa é uma habilidade que desenvolve a paciência e respeito com o outro.

O seminário também contou com a palestra sobre Metaverso Educacional, com o especialista em Gestão de TI, Walter Santos. O seminário encerrou com a explanação do educador Álvaro Sanches sobre Excelência no Atendimento.

Criar oportunidades

Neste ano, o Seminário Sinepe-AM de Educação trouxe como tema “Os Reflexos e Desafios da Atualidade” e foi uma oportunidade para o sindicato provocar discussões sobre formas das escolas promoverem mudanças, implantarem ações e otimizarem a comunicação com a sua comunidade.

“Sabemos o quanto os últimos anos foram desafiadores para a categoria. A pandemia trouxe diversos impactos à rotina das escolas, mas lembramos que é nesse momento que a educação deve se tornar a nossa aliada em criar oportunidades”, afirmou a presidente do Sinepe-AM, Laura Andrade.

Ela destacou que a capacitação de docentes e gestores é uma mudança importante e necessária, capaz de transformar positivamente a qualidade de ensino e aprendizado, além de inovar e otimizar as relações das escolas.

Com informações da assessoria