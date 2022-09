Instituto XP lança nova edição do Torneio de Educação Financeira para 50 mil estudantes

Em parceria com Associação Cactus e Barkus, o objetivo é levar conceitos básicos sobre educação financeira a 50 mil estudantes e professores de todo o Brasil. As inscrições vão até 5 de outubro.

O Instituto XP, da XP Inc., em parceria com a Associação Cactus e a Barkus, lança a segunda edição do Torneio de Educação Financeira com premiação para professores e alunos. O concurso tem o objetivo de desenvolver a cidadania financeira por meio de atividades dinâmicas sobre situações cotidianas. Todo o torneio se dará por meio digital, via WhatsApp, com atividades de áudio, texto e vídeo em uma trilha de conteúdo alinhada às competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Podem participar professores e estudantes do 6º ano do fundamental ao 3º ano do ensino médio de escolas públicas e privadas de todo o país. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas entre 29 de agosto e 5 de outubro, por meio do site torneiodeeducacaofinanceira.com

No ano passado, o concurso contou com a participação de mais de 1.500 professores e aproximadamente 17 mil alunos. Para este ano, a expectativa é ampliar os números e desenvolver competências sobre educação financeira para 50 mil jovens até o final do ano, de forma leve e acessível. O torneio acontecerá via WhatsApp, por meio da inteligência artificial da Barkus, a Iara, uma robozinha que irá formar e desafiar os estudantes para que eles se tornem embaixadores de educação financeira em suas comunidades.

Gabriela Torquato, head de Estratégia e Operações do Instituto XP, destaca que a iniciativa pode ser um apoio para os professores que querem levar a educação financeira para a sala de aula e desenvolver competências socioemocionais alinhadas à BNCC.

“Os desafios do torneio desenvolvem competências socioemocionais, indo muito além de finanças pessoais, é sobre o desenvolvimento de competências para a cidadania financeira, a exemplo da visão crítica e de longo prazo, planejamento, análise de contextos, riscos e projeto de vida. São conteúdos didáticos que dialogam com desafios que podem ser facilmente explorados nas aulas nas escolas, e em diferentes disciplinas como Matemática, Geografia, História, Educação Física, entre outras. Por estarem alinhadas à BNCC e à matriz de competências da OCDE, são capazes de beneficiar indicadores relevantes de educação, como o PISA”, destaca.

O PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) é um estudo comparativo internacional realizado a cada três anos pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) em que são avaliados os conhecimentos e as habilidades de estudantes, na faixa dos 15 anos de idade, em comparação com os de outros países. Na última avaliação, em 2018, o Brasil se posicionou no 57º lugar entre os 77 países e regiões com notas disponíveis em leitura, na 70ª posição em matemática e na 64ª posição em ciências, em um ranking com 78 países, por exemplo.

“A educação financeira é um dos pilares de uma boa educação que promova a cidadania e o empoderamento: queremos incentivar desde a infância uma relação positiva e de consciência com suas finanças para que as pessoas tenham mais ferramentas para alcançarem maior saúde financeira, escolherem a vida que querem para si e realizarem seus sonhos”, acrescenta Gabriela.

O estudante Vitor Cardoso, de 18 anos, morador da zona rural de Simão Dias (SE), foi um dos seis melhores alunos da regional nordeste, em 2021. Para ele, o Torneio o ajudou a ampliar horizontes. “(O concurso) abriu minha mente sobre como lidar com o dinheiro, como movimentá-lo e como usá-lo a meu favor”, avalia. Seu avô, Crispiniano dos Santos, concorda e reforça a importância da educação. “Eu prefiro que ele estude ao invés de trabalhar. Meu sonho é que ele faça uma faculdade”, diz.

“O Torneio vai ser mais uma oportunidade de despertar o protagonismo dos jovens em sua jornada de educação. A competição é algo que os incentiva a buscar mais conhecimento e gera referências a outros estudantes, que veem os premiados e se inspiram neles. É este o modelo que acreditamos aqui na Cactus e vemos funcionando em nossas demais competições”, explica a Diretora de Produtos do Ensino Médio, Ana Carolina Rozenberg.

Premiação

Teremos 375 premiados, segundo ranking de classificação. Isto é, 300 estudantes distribuídos em todas as regiões do Brasil e os 75 professores destaques de cada região do país serão premiados com kindles, vale compras de R$100,00, cursos de educação financeira e muito mais.

Inscrições

Para se inscrever, secretarias de educação, professores e estudantes devem acessar torneiodeeducacaofinanceira.com, ter acesso a um dispositivo que tenha o aplicativo WhatsApp, e seguir o passo a passo, conforme as indicações do site.

Serviço

Inscrições: 29 de agosto a 05 de outubro

Período de atividade: 10 de outubro a 13 de novembro

Cerimônia de premiação em dezembro

Sobre o Instituto XP

O Instituto XP possui como principal missão: “Transformar a educação financeira para melhorar a vida das pessoas e construir o Brasil que sonhamos.”. Seu objetivo é levar educação financeira para 50 milhões de pessoas no prazo de dez anos. A entidade atua focada na realização de programas e projetos que têm como beneficiários finais grupos minorizados, prioritariamente, jovens, estudantes da rede pública de ensino e mulheres. Todos os cursos e projetos são 100% gratuitos aos seus beneficiários. Para mais informações, acesse: https://www.xpeducacao.com.br/instituto-xp

