Instituto Mamirauá será sede de evento da Unicef no interior do Amazonas

A Prefeitura de Tefé, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a organização não-governamental Visão Mundial, Instituto Mamirauá e Universidade do Estado do Amazonas (UEA), promovem o 1º Encontro dos NUCAs em Tefé, nesta sexta-feira, dia 28/04.

O evento tem por objetivo fortalecer as ações sobre a temática mudanças climáticas e soberania alimentar, para os mobilizadores de adolescentes e adolescentes dos Núcleos de Cidadania de Adolescentes (NUCAs). Ao total, são esperados cerca de 100 participantes para o encontro que ocorrerá na a sede do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, localizado na Estrada do Bexiga, nº 2.584, Bairro Fonte Boa.

Na programação em paralelo, será realizada capacitação referente ao cumprimento das atividades do Selo UNICEF e Busca Ativa Escolar (BAE) para os articuladores do Selo UNICEF de 22 municípios da calha do Solimões. Participam do evento os adolescentes e mobilizadores dos NUCAs e articuladores municipais do Selo UNICEF de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, Amaturá, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tonantins, Juruá, Maraã, Fonte Boa, Alvarães, Uarini, Tefé, Coari, Codajás, Anori, Anamã, Beruri, Manacapuru, Iranduba, Manaquiri, Careiro Castanho, Careiro da Várzea.

Interior

“Esse encontro, no interior da Amazônia, será um marco histórico para Tefé e uma vitrine de melhores práticas de integração, mobilização e gestão políticas públicas para crianças e adolescentes”, destacou Dávila Corrêa, diretora de manejo e desenvolvimento social do Instituto Mamirauá. O prefeito de Tefé, Nicson Marreira, destaca que é a primeira vez que Tefé, chamada a Capital do Médio Solimões, vai receber um evento dessa magnitude. “Estamos muito honrados em poder receber os municípios da calha do Solimões para unir esforços e fazer a diferença junto com os adolescentes dos nossos NUCAs, pois sabemos da importância do tema e de engajar os adolescentes e jovens em uma ação para mitigar os impactos das mudanças climáticas em nossa sociedade”.

“As mudanças climáticas é um tema-chave que estamos desenvolvendo esse ano com os NUCAs no território amazônico, haja vista a importância da conscientização e sensibilização sobre essa temática que impacta gerações. Com isso, os adolescentes são os protagonistas para serem os multiplicadores dessas ações, pois são potências para a grande transformação de uma geração. Eles devem ser vozes ativas nos municípios na busca por muito mais garantia de direitos para crianças e adolescentes”, destacou Rayanne França, oficial para o desenvolvimento e participação de adolescentes do UNICEF Brasil.

A programação do evento conta ainda com oficinas, palestras, gincanas, exposições entre outras atividades com base em quatro temas geradores: Mudanças Climáticas e a Participação dos Adolescentes; Mudanças Climáticas e Alimentação Saudável; Mudanças climáticas e gênero, raça e etnia; e Meio Ambiente e Sociedade Água, Saneamento e Higiene. “Estamos engajados para promover um dia de atividades educativas e recreativas, para que os participantes possam aprender questões importantes sobre o tema de mudanças climáticas, enquanto também se divertem, socializam e conhecem as instalações do Instituto Mamirauá”, garante Elton Marques, mobilizador de adolescentes em Tefé.

Para Dávila, “essa parceria poderá construir uma agenda propositiva pautada pela participação tanto para garantir direitos e cidadania quanto para debater e encontrar soluções às questões que envolvem o enfrentamento às mudanças climáticas e a desigualdade racial e de gênero, por exemplo”.

A coordenadora de projetos da Visão Mundial, Lucinete Bezerra, afirma que é uma honra realizar a gestão junto à prefeitura de Tefé para que possam apoiar os NUCAs dos municípios do Solimões. “Sabemos que os mobilizadores dos NUCAs e os adolescentes precisam desse espaço para que possam avançar nas ações em seus municípios”, finalizou.

NUCAs no Amazonas

O Amazonas tem 55 Nucas formados, cada um deles com pelo menos 16 integrantes, sendo 8 meninas e 8 meninos, sob a coordenação de um mobilizador de adolescente, indicado pela gestão municipal. Esses espaços são um ambiente de troca e participação entre pares e sua implementação é recomendada pela metodologia do Selo UNICEF. Na atual edição do Selo UNICEF, os Nucas são estimulados a desenvolver ações que envolvam os seguintes temas: mudanças climáticas; prevenção da gravidez na adolescência; enfrentamento ao racismo e às violências; e o empoderamento de meninas e igualdade de gênero.

“Não podemos deixar enfatizar a importância da discussão dessas temáticas que juntas fortalecem as políticas públicas em prol dos direitos de nossas crianças e adolescentes em nossa região. A educação, saúde, assistência social e instituições parceiras caminham de mãos dadas em busca de um mundo melhor à nossa juventude amazônica. Estamos felizes com a promoção desse evento”, pontuou o secretário de Educação, Esporte e Cultura de Tefé, Marcus Lúcio de Sousa.

Selo UNICEF

O Selo UNICEF é uma iniciativa do UNICEF para fortalecer as políticas públicas municipais voltadas para crianças e adolescentes. Ao aderir ao Selo UNICEF, os municípios assumem o compromisso de manter a agenda de suas políticas públicas pela infância e adolescência como prioridade. A metodologia inclui o monitoramento de indicadores sociais e a implementação de ações que ajudem o município a cumprir a Convenção sobre os Direitos da Criança, que no Brasil é refletida no Estatuto da Criança e do Adolescente. A adesão ao Selo UNICEF é espontânea. Na Paraíba, em Alagoas e Pernambuco, a iniciativa é implementada pela Asserte.

*Com informações da assessoria