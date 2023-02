Instituto Mama Vida é inaugurado para acolher mulheres em tratamento de câncer

Espaço já está em funcionamento e aberto para doações

Desde o início de fevereiro, Manaus conta com mais um espaço totalmente dedicado ao acolhimento de mulheres em tratamento ou atendimento de câncer de mama. Trata-se do Instituto Mama vida, localizado na Cidade Nova, zona norte de Manaus.

De acordo com a idealizadora e presidente do instituto, Aline Kenny Souza da Silva, o local é voltado tanto para as mulheres que estão no processo de tratamento quanto para aquelas que estão em fase de acompanhamento. “A ideia para a criação do instituto foi desafogar a fila das unidades de saúde que atendem essas pacientes e dar uma maior celeridade aos seus tratamentos”, afirmou.

No espaço são oferecidos atendimentos com psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e outros profissionais de maneira gratuita. Além disso, também é realizada a doação de próteses artesanais, lenços, turbantes e cestas básicas às pacientes que estão em situação de vulnerabilidade.

“Muitas dessas pacientes precisam deixar o trabalho de lado para dar continuidade ao seu tratamento, o que acaba prejudicando fortemente sua renda, fazendo com que muitas passem por necessidade até mesmo de alimentação”, afirmou Aline.

Antes mesmo da inauguração do espaço, elas já trabalhavam na doação das próteses às pacientes que tiveram que passar pela cirurgia de remoção dos seios.

Parceria

O Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Amazonas (Sindsemp-AM) é um dos apoiadores que está com o instituto desde o seu início. “Nosso papel enquanto servidores do MPAM ultrapassa nossas obrigações profissionais. Nossa categoria é vocacionada para o bem e para a justiça social e, por isso, nosso sindicato incentivará projetos sociais e ações solidárias ao longo do ano. O nosso sindicato apoiará diversas iniciativas do Instituto Mama Vida para que um grande número de mulheres e suas famílias sejam atendidas já nos próximos meses”, afirmou o presidente Marlon Bernardo.

Doações

As doações podem ser feitas diretamente na sede do Instituto, que fica na rua Itarumão nº 30 bairro Cidade Nova, em frente à quadra da igreja presbiteriana. Mais informações podem ser obtidas através do perfil do instituto no Instagram @institutomamavida ou pelo número de whatsapp (92) 98614-0726.

Com informações da assessoria