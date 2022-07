Instituto Eldorado terá maratona Amazon Code Challenge hoje na ExpoAmazônia Bio&Tic

Quem visitar o estande do Eldorado, um dos mais importantes institutos de tecnologia e inovação de Manaus, terá a oportunidade de testar seus conhecimentos de programação e a habilidade para resolver problemas computacionais nos moldes das maratonas de computação em equipamentos desenvolvidos pelo Eldorado, na Arena Amazon Code Challenge. Os vencedores podem levar para casa prêmios como smartphones e smartwatches.

O Instituto Eldorado é um dos patrocinadores da ExpoAmazônia Bio&Tic, considerado o maior evento de inovação, tecnologia e bioeconomia da região Norte, e está reunindo desde quinta-feira (30), empresas, instituições, startups, universidades, incubadoras e aceleradoras, contando também com palestras, painéis, mesas redondas e arenas com desafios de programação e hackathons. O objetivo é mobilizar o ecossistema de inovação com discussões e oportunidades de desenvolvimento socioeconômico para a Amazônia.

O ExpoAmazônia Bio&Tic encerra hoje (2) no Centro de Convenções Vasco Vasques. Diversas palestras, maratonas e exposições de ações dos participantes estarão disponíveis das 14 às 20h com entrada franca.

Tecnologia e inovação

Com uma unidade em Manaus, o Eldorado está presente em diversas esferas do evento. Em seu estande, os visitantes podem conferir uma programação especial de palestras com especialistas sobre temas como 5G, software embarcado, desenvolvimento de firmware, analytics/Android, automatização de testes, transição de carreira, processamento de imagem e visão computacional.

A proposta é ampliar as fronteiras do conhecimento e apresentar aos participantes, novas possibilidades no mercado de tecnologia. Também é possível conhecer as soluções do Instituto, bem como oportunidades de negócio e carreira.

Trilhas do Conhecimento

Profissionais do Eldorado ministraram palestras nas Trilhas do Conhecimento da ExpoAmazônia Bio&Tic. “Como começar em User Experience Design (UX)” foi o tema do encontro com os especialistas Wilson Prata e Karine Arruda, no primeiro dia de evento.

Ainda no dia 30, o Head de Novos Negócios do Instituto, Vinicius Pagano, falou sobre a Cultura da Inovação na Educação e no Mercado, também como parte da programação da Trilha do Conhecimento.

Depois, foi a vez do Executivo de Tecnologias de Produto, José Bertuzzo, explorar as Aplicações de TIC para Bioeconomia em sua palestra, que fez parte da Trilha do Conhecimento Tecnologias Disruptivas.

Sobre o Eldorado

O Instituto Eldorado é referência quando o assunto é PD&I no Brasil. Já são 23 anos trabalhando ao lado de parceiros nacionais e globais que buscam soluções disruptivas em P&D e Inovação, Testes de Laboratórios, Certificação de Produtos para Telecomunicações, Capacitação e Treinamento e Consultoria em Inovação.

Com unidades em Campinas, Brasília, Porto Alegre e Manaus, o Instituto cada vez mais fortalece a sua atuação no desenvolvimento de soluções inovadoras nos segmentos de Tecnologia da Informação e Comunicação, Agronegócio, Automotivo, Energia, Oil & Gas, Indústria 4.0 e Saúde.

O Eldorado é protagonista em Inovação Aberta, promovendo a construção colaborativa de ideias e soluções para cada necessidade do mercado. Como resultado, apresenta cases de sucesso e ampla expertise em tecnologias como: IA, IoT, 5G, openRAN, big data, analytics, realidade virtual, realidade aumentada e data lake.

Ao longo desses anos, é presença constante em reconhecimentos nacionais, que destacam as melhores empresas para atuar no país, como o ranking dos Lugares Incríveis para Trabalhar.

Mais informações sobre o evento estão disponíveis no site: https://expoamazonia.com/.

Com informações da assessoria