Instituições capacitam famílias que querem receber crianças sob medida protetiva

O Núcleo de Assistência à Criança e Família em Situação de Risco (Nacer) e o Lar Batista Janell Doyle promoverão, nos dias 2 e 3 de julho, mais uma edição da Capacitação Família Acolhedora. A iniciativa, que acontecerá no Auditório Aldeias Infantis SOS, localizado na Rua Professora Cacilda Pedroso, nº 600, bairro Alvorada, visa cadastrar famílias interessadas em receberem, nas suas residências, crianças e adolescentes sob medida protetiva.

Segundo a assistente social e coordenadora de projetos do Nacer e do Lar Batista Janell Doyle, Rosiane Menezes, a expectativa é que a atividade receba 60 pessoas, incluindo também graduandos, pós-graduandos, profissionais e técnicos interessados no tema.

“O nosso objetivo maior é que as famílias se capacitem para ofertar o serviço tanto no Nacer, quanto no Janell Doyle. Depois dessa capacitação, ela [família] pode fazer adesão ao serviço em ambas instituições com cadastro”, afirmou Rosiane.

A proposta do projeto não é caracterizada como adoção, mas sim o recebimento durante um determinado tempo, como nas férias de fim de ano e nas férias de julho. Ainda segundo Rosiane, a família interessada fica apta depois de passar por cadastro documental, entrevista domiciliar e concordância do juizado da Infância e Juventude.

“O acolhimento institucional [do Nacer e do Janell] é direcionado para criança e adolescente sob medida protetiva. São perfis de crianças que sofreram algum tipo de violação a direito, desde negligência, maus tratos e abandono de incapaz”, frisa a assistente social.

Os perfis dos interessados no Família Acolhedora devem atender aos seguintes requisitos:

– Disponibilidade afetiva;

– Ter idade entre 25 e 55 anos;

– Estar em boas condições de saúde física e mental;

– Não possuir antecedentes criminais;

– Possuir situação financeira estável; 6

– Possuir uma convivência familiar estável e livre de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes; – Não ter intenção em Adoção.

Além disso, a documentação mínima exige documentos pessoais (RG e CPF), comprovante de residência, comprovante de rendimentos, certidão negativa de antecedentes criminais, atestado de saúde física e mental.

As inscrições estão abertas e quem se identificar como pretendente à Família Acolhedora, com uma taxa de R$ 20. Já os ingressos para graduandos são R$ 50. Para pós-graduandos, profissionais e técnicos, o valor é de R$ 100. As instituições receberão os pagamentos via transferência bancária e Pix. Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, entre em contato pelo (92) 99494-7475.

Com informações da assessoria